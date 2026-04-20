Clima este lunes en Honduras: lluvias por la tarde en algunas regiones

San Pedro Sula.

El clima en Honduras presentará condiciones mayormente secas durante la mañana, pero con un incremento de lluvias en horas de la tarde debido al ingreso de humedad desde el mar Caribe, según el pronóstico meteorológico. Este cambio favorecerá precipitaciones débiles y dispersas en las regiones del norte, noroccidente y oriente del país. De forma paralela, la brisa proveniente del océano Pacífico generará lluvias aisladas en sectores del occidente, centro y sur del territorio.

En cuanto al estado del mar, el oleaje se mantendrá entre 1 y 3 pies tanto en el litoral Caribe como en el golfo de Fonseca, condiciones consideradas normales para la navegación. El informe también indica que el país se encuentra bajo la fase de luna nueva. La salida del sol se registró a las 5:32 de la mañana y la puesta está prevista para las 6:03 de la tarde. Respecto a las temperaturas, las zonas del sur como Choluteca y Valle registrarán los valores más altos, con máximas de hasta 37 °C, mientras que Intibucá presentará el clima más fresco, con temperaturas entre 15 °C y 23 °C.

Condiciones mayormente secas por la mañana; sin embargo, por la tarde, el ingreso de humedad proveniente del mar Caribe generará precipitaciones débiles y dispersas sobre las regiones del norte, noroccidente y oriente, mientras la brisa del océano Pacífico provocará... pic.twitter.com/kLSkjmguyB — Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (@copecogob) April 20, 2026