Tebas no se queda callado y le responde a Arbeloa tras sus últimas críticas

Madrid, España.

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, afirmó este lunes, en relación con las críticas a los colegiados en LaLiga por parte del entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, que también se quejó del arbitraje del esloveno Slavko Vincic, en la vuelta de los cuartos de final de la Champions League tras caer eliminado, y que "un día dice una cosa y luego dice otra".

"El otro día, con el Bayern Múnich, decía lo mismo del árbitro. Era el mismo discurso, pero con el del Bayern Múnich no, porque era esloveno", rebatió Tebas en declaraciones a los medios tras intervenir en una jornada organizada por LaLiga sobre geopolítica y deporte en la sede del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (Ceseden) en Madrid.