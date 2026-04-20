Regresa a Championship: se confirma el primer descendido de Premier League

Londres, Inglaterra.

La Premier League también está en su recta final y este lunes 20 de abril se confirmó el primer equipo descendido a la Championship, segunda división del fútbol inglés, a falta de cinco partidos por disputarse.

Luego del empate a cero entre el Crystal Palace y el West Ham United este día, se ratifica el descenso del Wolverhampton Wanderers tras ocho temporadas en la élite.

Los 'Wolves', que han estado en descenso desde la primera jornada y apenas han sumado 17 puntos en 33 jornadas, estaban condenados al descenso desde hace muchas semanas, pero lo han ido retrasando gracias a un par de triunfos logrados entre febrero y marzo frente a Liverpool y Aston Villa.