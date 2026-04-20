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Regresa a Championship: se confirma el primer descendido de Premier League

Se confirma el primer descendido de la Premier League 2025-2026 a falta de 5 partidos por disputarse. Malas noticias para hondureño.

  • Actualizado: 20 de abril de 2026 a las 16:55 -
  • Agencia EFE
Regresa a Championship: se confirma el primer descendido de Premier League

La Premier League 2025-2026 ya tiene al primer descendido de la temporada.
Londres, Inglaterra.

La Premier League también está en su recta final y este lunes 20 de abril se confirmó el primer equipo descendido a la Championship, segunda división del fútbol inglés, a falta de cinco partidos por disputarse.

Luego del empate a cero entre el Crystal Palace y el West Ham United este día, se ratifica el descenso del Wolverhampton Wanderers tras ocho temporadas en la élite.

Los 'Wolves', que han estado en descenso desde la primera jornada y apenas han sumado 17 puntos en 33 jornadas, estaban condenados al descenso desde hace muchas semanas, pero lo han ido retrasando gracias a un par de triunfos logrados entre febrero y marzo frente a Liverpool y Aston Villa.

Dereck Moncada en la mira de club de la Premier: Tomaron decisión

El equipo que dirige Rob Edwards vuelve al Championship por primera vez desde la temporada 2017-2018 y después de ocho temporadas en la Premier League en las que incluso llegaron a disputar la Europa League en la 2019-2020, alcanzando los cuartos de final donde fueron eliminados por el Sevilla.

Cabe recordar que el Wolves ha sonado en las últimas semanas en el entorno catracho, debido a que han tenido en la mira al joven hondureño, Dereck Moncada, que está atravesando un gran momento en el Internacional de Bogotá de Colombia.

Los otros que pueden descender en la Premier League

Esta misma semana también puede confirmarse el descenso del Burnley, si no gana en Turf Moor al Manchester City el próximo miércoles 22 de abril.

Por su parte, la última plaza se la disputarán el Tottenham Hotspur, que en estos momentos es antepenúltimo, el West Ham, el Nottingham Forest y el Leeds United, que es el que parte con ventaja al estar a ocho puntos de los 'Spurs' con quince en juego.

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Agencia EFE
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