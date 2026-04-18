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Real Madrid sufre nueva baja: futbolista fue hospitalizado y prende las alarmas

Duro golpe para el Real Madrid, que pierde a otro efectivo por problemas de salud, luego de que el futbolista tuviera que ser ingresado las hospital

Real Madrid sufre nueva baja: futbolista fue hospitalizado y prende las alarmas
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El Real Madrid vuelve a sufrir un contratiempo en su plantilla: una nueva baja se suma al equipo tras la hospitalización de uno de sus jugadores, encendiendo las alarmas
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El Real Madrid atraviesa un momento complicado en la temporada, con resultados que han encendido las alarmas.
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Tras la derrota ante el Bayern Munich en la UEFA Champions League, el equipo dirigido por Álvaro Arbeloa queda con una sola opción de título: La Liga española.
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Una campaña marcada por las constantes lesiones vuelve a golpear al conjunto blanco, que ahora suma una nueva baja en un momento decisivo.
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El defensor del Real Madrid, Raúl Asencio, fue hospitalizado este sábado tras sufrir un empeoramiento en su cuadro de gastroenteritis, una dolencia que arrastra desde hace varios días y que ha encendido las alarmas en el cuerpo técnico merengue.
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El zaguero, que venía lidiando con molestias físicas, perdió aproximadamente seis kilos debido a su estado, lo que refleja la gravedad del episodio y obliga a un seguimiento médico más exhaustivo para garantizar su recuperación.
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Ante esta situación, no se descarta que el futbolista permanezca ingresado bajo observación permanente, con el objetivo de controlar su evolución y evitar cualquier tipo de complicación adicional en su estado de salud.
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Asencio ya había mostrado señales preocupantes durante la última sesión de entrenamiento del martes, en la que se retiró visiblemente afectado, sin poder completar la práctica previa al importante compromiso europeo.
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Debido a estas molestias, el defensor quedó fuera de la convocatoria que el técnico Álvaro Arbeloa definió para el viaje a Alemania, donde el conjunto blanco debía medirse ante el Bayern Munich en la vuelta de los cuartos de final de la Champions League.
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La baja del central supuso un contratiempo en la planificación defensiva del equipo, que ya venía condicionado por múltiples ausencias en la última línea, obligando a reajustes tácticos en una eliminatoria de máxima exigencia.
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Según diversos medios españoles, este no es el primer problema de salud reciente para Asencio, quien ha encadenado varios episodios físicos en los últimos meses que han afectado su continuidad en el terreno de juego.
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En noviembre, el futbolista ya sufrió un cuadro similar de gastroenteritis, mientras que en diciembre padeció fiebre y en febrero estuvo afectado por un proceso gripal, lo que evidencia una racha poco favorable en lo físico.
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Hasta el momento, el club no ha emitido un parte médico oficial, lo que mantiene cierta incertidumbre en torno al alcance real de su condición y el tiempo estimado de recuperación.
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La situación inevitablemente trae a la memoria lo ocurrido con Kylian Mbappé durante el último Mundial de Clubes, cuando el delantero francés también tuvo que ser hospitalizado de urgencia por un problema similar.
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En aquella ocasión, Mbappé no pudo disputar los primeros tres encuentros del torneo con el conjunto blanco, lo que representó una baja sensible en el frente de ataque del equipo.
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En lo estrictamente deportivo, la temporada de Asencio ha estado marcada por la irregularidad, alternando titularidades con suplencias en un contexto de alta competencia interna en la defensa.
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Si bien ha contado con oportunidades debido a las lesiones de compañeros como Antonio Rüdiger, Éder Militão y Dean Huijsen, el defensor no ha logrado consolidarse de manera definitiva en el once inicial.
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