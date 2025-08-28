¡Real España golea al Sporting y avanza a cuartos de Copa Centroamericana!

¡Misión cumplida! El Real España de Jeaustin Campos rompió contra todo pronóstico y este jueves 28 de agosto goleó de gran manera al Sporting San Miguelito (4-0) y certificó su pase a los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2025.
En una noche mágica, los Aurinegros hicieron el milagro, vapulearon a los panameños y se unieron al Motagua y el Olimpia, como los equipos hondureños que dicen presente en la siguiente ronda del torneo de Concacaf.
Fue una noche casi perfecta para los dirigidos por Jeaustin Campos. Devron García rompió el empate, posteriormente marco Moya con un polémico penal, Nixon Cruz se unió a la fiesta en el primer tiempo y ya sobre el final Souza aprovechó para sellar el 4-0.
Todo le favoreció al Real España, y en la otra llave el Herediano firmó un partidazo con el Municipal. El partido culminó con un 4-4, quedando ambos eliminados y dejando a la Máquina encarrilada en la Copa Centroamericana 2025.
-- ACCIONES DEL PARTIDO --
El Sporting San Miguelito tuvo la iniciativa en el arranque del partido, pero los planes del primer gol estaban para el Real España, quien se encarriló y logró romper el empate apenas en el minuto 8 luego de un centro de tiro libre de Jhow, perfecto para llegar a Devron García, quien apareció para propinar el testarazo del 1-0.
La Máquina continuó a todo vapor y rápidamente volvió al ataque con un remate cruzado de Moura que terminó pasando cerca. El cuadro panameño no se quedó atrás y se impulsó hacia el área de los Aurinegros, consiguiendo la más clara en el 19', con un disparo que Luis 'Buba' López se estiró para mandarla al tiro de esquina.
Souza volvió a ser una amenaza. El brasileño intentó colocar un remate, pero se topó con Marcos De León en el fondo, quien con una mano despejó la esférica para evitar el susto; sin embargo los Aurinegros encontraron la oportunidad luego de que Nixon Cruz cayó dentro del área, pitaron penal, pero los visitantes reclamaron que no hubo nada: Moya lo convirtió en el 2-0 en el 29'.
Tres minutos después de esa polémica sanción dentro del área, Cruz volvió a ser protagonista. El juvenil recibió un pase sobre los linderos de Souza, enganchó en dos ocasiones y remató para vencer a De León.
Darixon Vuelto se probó de larga distancia y pasó por poco encima de la meta. La Máquina, pese a aquella polémica antes de la media hora, estaba teniendo una noche mágica y antes del descanso logrando su objetivo de clasificar a los cuartos de final de la Copa Centroamericana con el 1-1 parcial entre Herediano y Municipal en suelo tico.
Para el segundo tiempo, el Sporting movió sus piezas y aunque hubo una mejoría, se topaba con un ordenado Real España que no lo dejó acomodarse y la primera clara fue antes de cumplirme los 60 minutos: llegó por Yair Jaén con un remate desde el costado izquierdo, pero Buba López estuvo atento bajo los tres palos.
El ritmo del partido fue disminuyendo, pero la vida recompensó a Souza, que luego de un gran pase a profundidad quedó mano a mano para definir aquel gol que se le estaba negando durante toda la noche. La Máquina cuidó su resultado y selló de gran manera su pase a los cuartos de final de la Copa Centroamericana tras el 4-4 final del Herediano vs Municipal.
-- FICHA DEL PARTIDO --
( 4 ) - REAL ESPAÑA: Luis 'Buba' López; Maylor Núñez, Franklin Flores, Devron García, Daniel Aparicio; Jhow Benavídez, Nixon Cruz, Darixon Vuelto, Jack Baptisté; Brayan Moya, Gustavo Moura.
GOLES: Devron García (8'), Brayan Moya (29'), Nixon Cruz (32'), Gustavo Souza (80').
AMARILLAS: Jhow Benavídez (15').
( 0 ) - SPORTING: 12. Marcos De León, 4. Kevin Galván, 5. Armando Cooper, 8. Martín Ruíz, 10. Yair Jaén, 15. Alexis Cedeño, 17. Ángel Valencia, 20. Ramsés De León, 27. Rodrigo Tello, 29. Omar Alba, 33. Julio Betancourt.
AMARILLAS: Omar Alba (6')
GOLES: No hubo.