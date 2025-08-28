¡Real España golea al Sporting y avanza a cuartos de Copa Centroamericana!

San Pedro Sula, Honduras.

¡Misión cumplida! El Real España de Jeaustin Campos rompió contra todo pronóstico y este jueves 28 de agosto goleó de gran manera al Sporting San Miguelito (4-0) y certificó su pase a los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2025. En una noche mágica, los Aurinegros hicieron el milagro, vapulearon a los panameños y se unieron al Motagua y el Olimpia, como los equipos hondureños que dicen presente en la siguiente ronda del torneo de Concacaf. Fue una noche casi perfecta para los dirigidos por Jeaustin Campos. Devron García rompió el empate, posteriormente marco Moya con un polémico penal, Nixon Cruz se unió a la fiesta en el primer tiempo y ya sobre el final Souza aprovechó para sellar el 4-0.

Todo le favoreció al Real España, y en la otra llave el Herediano firmó un partidazo con el Municipal. El partido culminó con un 4-4, quedando ambos eliminados y dejando a la Máquina encarrilada en la Copa Centroamericana 2025. -- ACCIONES DEL PARTIDO -- El Sporting San Miguelito tuvo la iniciativa en el arranque del partido, pero los planes del primer gol estaban para el Real España, quien se encarriló y logró romper el empate apenas en el minuto 8 luego de un centro de tiro libre de Jhow, perfecto para llegar a Devron García, quien apareció para propinar el testarazo del 1-0. La Máquina continuó a todo vapor y rápidamente volvió al ataque con un remate cruzado de Moura que terminó pasando cerca. El cuadro panameño no se quedó atrás y se impulsó hacia el área de los Aurinegros, consiguiendo la más clara en el 19', con un disparo que Luis 'Buba' López se estiró para mandarla al tiro de esquina. Souza volvió a ser una amenaza. El brasileño intentó colocar un remate, pero se topó con Marcos De León en el fondo, quien con una mano despejó la esférica para evitar el susto; sin embargo los Aurinegros encontraron la oportunidad luego de que Nixon Cruz cayó dentro del área, pitaron penal, pero los visitantes reclamaron que no hubo nada: Moya lo convirtió en el 2-0 en el 29'. Tres minutos después de esa polémica sanción dentro del área, Cruz volvió a ser protagonista. El juvenil recibió un pase sobre los linderos de Souza, enganchó en dos ocasiones y remató para vencer a De León.