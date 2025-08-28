Polémica: así fue el penal que le pitaron a Real España y que todo Sporting reclamó

San Pedro Sula.

Real España se está jugando su pase a los cuartos de final de esta edición de la Copa Centroamérica 2025 ante el Sporting San Miguelito, en la última jornada perteneciente al Grupo B.

La Máquina no depende de sí misma para clasificarse a la siguiente ronda, pero empezó con buen pie al marcar el primer tanto del partido al minuto 8 por parte de Devron García, tras rematar de cabeza.

La polémica del partido llegó al minuto 27, cuando el árbitro pitó un penal a favor de Real España, en el que Nixon Cruz se dejó caer en el área y se señaló la pena máxima. Brayan Moya fue el encargado de ejecutarlo y anotar.

El equipo sampedrano aprovechó la superioridad futbolística y volvió a meter el pie en el acelerador para marcar el tercero, que llegó por parte de Nixon Cruz.