Motagua, Olimpia y Real España conocen sus rivales: los cruces de cuartos en Copa Centroamericana

Definidos los cruces de los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2025. Motagua, Olimpia y Real España conocen a sus rivales.

Motagua, Olimpia y Real España son los representantes de Honduras en cuartos de final de Copa Centroamericana.
San Pedro Sula, Honduras.

Confirmado. La Copa Centroamericana de Concacaf ya tiene los ocho boletos ocupados para los cuartos de final, donde tres clubes hondureños ya sellaron el boleto a esa ronda de los mejores ocho clubes de la región.

Motagua, Olimpia y Real España son los tres representantes oficiales y Honduras se convierte en el país con más clubes clasificados a estos cuartos de final.

Tras los dos partidos de este jueves, estos definieron cruces donde los cuatro ganadores de la fase de grupos han sido posicionados según el ranking de 1 a 4 en base a las posiciones de la fase de grupos.

Ya está confirmado que Olimpia cierra de local su partidos de vuelta de cuartos de final tras quedar como el mejor segundo de la fase de grupos de la Copa Centroamericana.

Por su parte, Motagua y Real España deberán iniciar jugando en casa y cerrarán la serie como visitantes.

Estos son los clubes clasificados a cuartos de final: Plaza Amador (Panamá), Olimpia (Honduras), Motagua (Honduras), San Miguelito (Panamá), Xelajú (Guatemala), Alajuelense (Costa Rica), Cartaginés (Costa Rica), Real España (Honduras).

TABLA DE POSICIONES

1.Plaza Amador +5 - 12 puntos

2.Olimpia +8 - 10 puntos

3.Motagua +4 - 8 puntos

4.San Miguelito -1 - 7 puntos

-------------------------

5.Xelajú +5 - 9 puntos

6.Alajuelense +2 - 9 puntos

7.Cartaginés +9 - 7 puntos

8.Real España +2 - 6 puntos

CRUCES DEFINIDOS EN CUARTOS DE FINAL

Real España Plaza Amador

Cartaginés vs Olimpia

Motagua vs Alajuelense

San Miguelito vs Xelajú

FECHAS DE CUARTOS DE FINAL

Cuartos de Final: 23 al 25 de septiembre y 30 de septiembre al 2 de octubre de 2025.

Semifinales y Play-In: del 21 al 23 de octubre y del 28 al 30 de octubre de 2025

Final: 25 al 27 de noviembre y 2 al 4 de diciembre de 2025.

