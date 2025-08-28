Motagua, Olimpia y Real España conocen sus rivales: los cruces de cuartos en Copa Centroamericana

San Pedro Sula, Honduras.

Confirmado. La Copa Centroamericana de Concacaf ya tiene los ocho boletos ocupados para los cuartos de final, donde tres clubes hondureños ya sellaron el boleto a esa ronda de los mejores ocho clubes de la región.

Motagua, Olimpia y Real España son los tres representantes oficiales y Honduras se convierte en el país con más clubes clasificados a estos cuartos de final.

Tras los dos partidos de este jueves, estos definieron cruces donde los cuatro ganadores de la fase de grupos han sido posicionados según el ranking de 1 a 4 en base a las posiciones de la fase de grupos.