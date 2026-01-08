Rafael Villeda se sincera: Olimpia bicampeón, Espinel, renovaciones y ahora la Copa 41

Tegucigalpa, Honduras.

Rafael Villeda se coronó nuevamente como todo un exitoso presidente en la historia del Olimpia al llegar a los 10 títulos del fútbol hondureño, conquistando la Copa 40 para el Viejo León bajo su mandato. El mandamás de los merengues celebró el bicampeonato tras el triunfo de su equipo (1-0) contra Marathón en la Gran Final del Torneo Apertura 2025-2026 en el estadio Nacional Chelato Uclés. En plena cancha y tras la coronación, Villeda habló con TVC sobre el nuevo título, Eduardo Espinel, renovaciones en el plantel, la situación de Jorge Álvarez y llenó de elogios al conjunto verdolaga.

"Nos sentimos muy contentos, agradecidos con Dios por esta bendición que nos da de poder celebrar una Copa más, gracias a toda esta afición que dijo presente en gran número y a lo largo del torneo siempre han dicho presente apoyando al equipo ya sea aquí en el Nacional o en los partidos de visita, siempre sentimos el respaldo de la afición a donde quiera que vayamos", empezó diciendo.

¿Cómo vivió el partido? Con los nervios de siempre, lo que implica estar disputando un partido de estos, de Gran Final ante un gran rival, la verdad que Marathón mis respetos, han hecho un gran trabajo, va a dar la lucha por un buen rato con este plantel y cuerpo técnico, nos sorprendió a lo largo del torneo, han hecho un excelente campeonato. Me imaginaba un partido bastante disputado, apretado y gracias a Dios nosotros tuvimos esa genialidad entre estos muchachos que se combinaron para lograr ese gol con José Mario Pinto definiendo, era de aprovechar las oportunidades que se presentaran y gracias a Dios nosotros la pudimos aprovechar y lograr esa diferencia mínima, pero porque así iba a ser la cosa, por lo apretado de los dos planteles.

¿Qué pensó cuando Jorge Álvarez controla de pecho la pelota, se la pasa a Edwin Rodríguez, se la devuelve, filtra para Pinto y mira ese recorte para adentro? Lo comentaba con mi primo el abogado Rivera que también es parte de todo esto, con la directiva del club y me recordaba mucho del pase que Alex le hizo a Denilson en aquella final contra Real España, un pase preciso y en aquella jugada Denilson también tuvo la certeza de cabecear justo al lugar donde no podía llegar el portero del Real España y en este caso pues Pinto controló bien la pelota, el regate muy bueno y le quedó con esa posibilidad que tiene cuando define de esa manera y la verdad que fue una gran emoción porque sentía que el partido se iba a definir por un gol. Cambian los formatos pero el campeón sigue siendo Olimpia... Afortunadamente, gracias a Dios, el equipo, los jugadores, el cuerpo técnico se disponen a entregar lo mejor de sí, tenemos jugadores con una gran capacidad y un cuerpo técnico que toma muy buenas decisiones, nos sentimos muy contentos de que la 40 allá podido llegar a casa.

Presidente, no es habitual que se renueve a un entrenador previo a cerrar un campeonato y ustedes lo hicieron con Eduardo Espinel... Entre todos hicimos un análisis del rendimiento que estaba teniendo el equipo de la mano del profe y la verdad que los números lo avalaban, había sido campeón el primer semestre, estábamos a las puertas de jugar esta gran final. La oportunidad que le está dando a los muchachos jóvenes, hoy vimos algunos jugadores que celebran su primera copa y eso nos llena de mucha satisfacción y vemos que esa transición que se debe dar entre un plantel y los nuevos miembros del equipo para las futuras generaciones se está dando esa transición y eso era más que evidente y por obvias razones todos deseábamos de que el profesor pudiera continuar con el equipo y gracias a Dios se vuelve a confirmar ahora con la obtención del título, ha logrado ganar los dos campeonatos. Nos sentimos agradecidos con él por el trabajo, por su conocimiento, por su manera de ser que definitivamente demuestra que la junta directiva tomó una muy buena decisión en el momento inicial de traerlo en enero del año pasado. Renovación de Yustin Arboleda, Michaell Chirinos, ¿quiénes más se renuevan y quiénes se va? Vamos a sentarnos ahora, que más se va a poder hacer, que jugadores no continúan, son decisiones que las vamos a tomar en estos días de vacaciones de los jugadores, el cuerpo técnico tendrá también sus vacaciones, pero dentro de esas vacaciones el cuerpo técnico y nosotros estaremos trabajando en tomar decisiones en cuanto al plantel y esperamos poder tomar las mejores decisiones para encarar lo más importante que se viene en este primer semestre de 2026 que es el torneo internacional.