Premios Diez: comienza a votar por los mejores deportistas de 2025 en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.

La décima edición de los Premios DIEZ está cada vez más cerca. Desde este lunes 23 de marzo inició la votación para elegir a los mejores deportistas de Honduras y Centroamérica que destacaron en 2025. Los Premios DIEZ cumplen 10 años consecutivos reconociendo a lo mejor del deporte, y cada edición llega con novedades. En esta ocasión, los aficionados podrán votar hasta el 20 de abril ingresando a www.diez.hn en la sección “Premios DIEZ”.

Los futbolistas hondureños cuentan con una vitrina para ser galardonados, ya que estos premios tienen reconocimiento internacional. Figuras como Keylor Navas, guardameta de Costa Rica, han ganado el galardón en dos ediciones, durante su etapa en el Real Madrid y el PSG. Cada categoría presenta varias opciones para elegir a los mejores. Un equipo de periodistas de Diario DIEZ seleccionó a los nominados con base en su rendimiento durante el año calendario 2025, incluyendo los torneos Clausura 2025 y Apertura 2025-2026, este último como cierre del año. Dentro del portal de votación, los usuarios encontrarán categorías como: mejor técnico de la Liga Nacional, mejor jugador de la Liga, mejor extranjero, mejor jugador joven, mejor portero, mejor árbitro, mejor fichaje, mejor legionario, mejor gol y mejor jugador del Ascenso. Además, algunas categorías serán definidas por un panel de expertos y periodistas de Diario Deportivo DIEZ. En este grupo destacan los premios internacionales, que reconocen a las figuras más sobresalientes de Centroamérica.

También se entregará el reconocimiento “10 de 10”, que distingue a los mejores deportistas del país, así como el Premio a la Trayectoria, dedicado a una figura destacada por su aporte al deporte. PUEDES VOTAR AQUÍ

​​​​La gala se realizará en Tegucigalpa, capital de la República el próximo lunes 4 de mayo. Durante el evento, se anunciará el 11 ideal del campeonato, uno de los momentos más esperados, en el que cada premiado recibirá reconocimiento por su desempeño a lo largo del año.

NOMINACIONES