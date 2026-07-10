¡Sorpresa en Portugal! El nuevo técnico revela qué hará con Cristiano Ronaldo

Lisboa, Portugal.

El técnico Jorge Jesus ha sido el elegido para asumir el cargo de seleccionador de Portugal, en el que sustituirá al español Roberto Martínez, anunció este viernes la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF). Jesus ha firmado un contrato de cuatro años, por lo que estará al frente de la selección de Portugal hasta el Mundial de 2030, que el país organizará junto con España y Marruecos.

En el acto de presentación celebrado en la Ciudad del Fútbol (FPF) de Oeiras, en el área metropolitana de Lisboa, el nuevo seleccionador afirmó sentirse "orgulloso" de dirigir la que es "una de las mejores selecciones del mundo". "Allá donde voy, voy a ganar. Me gusta asumir responsabilidades y, cuando cuento con los recursos necesarios para llevarlas a cabo -los deportistas y la estructura-, estoy acostumbrado a esa presión (...). Estoy preparado para afrontar un reto difícil, pero convencido de que vamos a ganar", señaló. "No vamos a tener miedo de enfrentarnos a nadie", añadió.



DECISIÓN SOBRE CRISTIANO RONALDO

El nuevo seleccionador de Portugal, Jorge Jesus, aseguró este viernes que Cristiano Ronaldo "nunca será un problema" ni para la selección ni para él, y que seguirá contando con el capitán siempre que "reúna las condiciones para ser convocado". "Cuando creía que tenía que jugar, jugaba; cuando creía que no tenía que jugar, no jugaba", afirmó Jesús, quien alegó que nunca tuvo problemas para sustituir al astro portugués. "Lo sustituí 16 veces. Por lo tanto, nunca nos confundimos: una cosa es el jugador que es él, y otra cosa soy yo como entrenador y mis decisiones", subrayó. Y añadió: "(Cristiano Ronaldo) es un símbolo del fútbol portugués, de la selección y de Portugal, y eso quedará para siempre en la historia. Ha sido un gran placer trabajar con él durante el último año. Es muy fácil trabajar con él, siempre que se entienda hasta dónde podemos llegar ambos".

En cualquier caso, el nuevo técnico garantizó que hará "lo que considere mejor para el equipo". Jorge Jesus también destacó la forma física de Cristiano Ronaldo y afirmó que no le da importancia a los 41 años del delantero. "Cris trabajó un año conmigo, no sufrió ninguna lesión, recorría ocho kilómetros por partido, a una velocidad superior a los 25 kilómetros por hora", recordó. Cristiano Ronaldo disputó recientemente el último Mundial de su carrera, en el que quedó eliminado en octavos tras la derrota ante España por 1-0, y declaró después que aún no ha decidido si seguirá defendiendo los colores de Portugal.