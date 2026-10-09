Hoy regresa la Liga Nacional: Hora y dónde ver el Platense vs Juticalpa

Puerto Cortés, Honduras.

Hoy regresa la Liga Nacional. Tras varias semanas detenido por el parón de la Fecha FIFA, este viernes se reanudan las acciones del torneo Apertura 2026 con un atractivo duelo: el Estadio Excélsior abre sus puertas para acoger el duelo entre el Platense vs Juticalpa FC, correspondiente a la jornada 9.

Ambos equipos vuelven a la escena y buscarán mostrar una nueva imagen para salir del sótano de la tabla de posiciones. Los dos equipos se encuentran en los últimos lugares, por lo que deberán mostrar una mejor versión para conseguir tres nuevos puntos.

Platense llega como el último del Apertura con apenas 5 puntos: perdió los partidos ante Real España (0-3), Génesis (3-0), Choloma (2-0), Olimpia (4-1), Lobos UPNFM (0-2). Empató ante Marathón (1-1) y Estrella Roja (2-2); solo ha ganado un partido y fue ante el Independiente de Siguatepeque (2-1).

Enfrente tendrá a un Juticalpa que vive un panorama parecido. Son penúltimos en la tabla y en la pasada fecha cosecharon su segundo triunfo tras quitarle el invicto a Marathón (3-2) en el Estadio Juan Ramón Brevé. Los canecheros tomaron un respiro en esa jornada 8, ya que venían de resultados negativos ante Motagua (0-3), Olimpia (1-3), Olancho FC (1-0), Estrella Roja (5-2), Génesis FC (0-3) e Independiente (2-1). Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Hoy se verá las caras en Puerto Cortés para buscar despegarse de esa zona baja en la tabla de posiciones e intentar reaccionar a tiempo con los puestos de clasificación en la mira.

Hora y dónde ver el Platense vs Juticalpa