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Omar Elvir emprende nueva faceta: inaugura negocio y figuras lo acompañaron

El exjugador del Motagua emprende una nueva etapa fuera de las canchas: sus invitados y así se vivió la inauguración de su negocio.

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¡Ejemplar! Omar Elvir, jugador de los Lobos de la UPNFM, sorprendió al inaugurar su propio negocio en Tegucigalpa y ya compartió las fotos del estreno.

 Fotos cortesía: D'SABORE HN
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El exfutbolista de Motagua y Olancho FC dejó a un lado las canchas y apuesta por una nueva faceta. Ahí, estuvieron excompañeros y el técnico Ramón Maradiaga.
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Familiares y amigos acompañaron a Elvir en el estreno de su nuevo restaurante en la capital. El jugador emprende una nueva aventura fuera de las canchas.
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La jornada estuvo acompañada de una oración, poniendo en manos de Dios este nuevo proyecto que Elvir emprende mientras continúa ligado al fútbol profesional.
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Su restaurante se llama D’SABORE y está ubicado en Florencia Sur, Tegucigalpa, y nace con la intención de ofrecer una experiencia diferente alrededor de la mesa.
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El restaurante cuenta con una variada propuesta gastronómica, en la que destacan los cortes de carne y diferentes platillos preparados para satisfacer distintos gustos.
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"Gracias a todos los que fueron parte de este día. Hoy comienza una nueva historia en Tegucigalpa", expresaron en redes tras la inauguración.
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Rodrigo de Olivera y Marlon Licona acompañaron a su excompañero de equipo en la apertura de su restaurante.
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El atcante de Motagua presenció el nuevo capítulo de Omar Elvir fuera de las canchas.
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Junto con Marlon Licona compartieron juntos y disfrutaron en la inauguración del restaurante.
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El entrenador Ramón Maradiaga se sumó a la fiesta y también estuvieron figuras como Samuel Martínez .
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En compañía de su familia, Omar Elvir puso en manos de Dios su nuevo proyecto. D’SABORE fue pensado para recibir a familias, amigos y personas que quieran disfrutar de un ambiente agradable mientras degustan diferentes opciones del menú.
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El jugador de la UPNFM inauguró D’SABORE Restaurant & Coffee, un emprendimiento que busca convertirse en un punto de encuentro para disfrutar de la gastronomía y compartir buenos momentos.
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"Una celebración llena de emoción, sabor y momentos para recordar", agregaron tras dar por iniciada la nueva etapa.
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