Omar Elvir emprende nueva faceta: inaugura negocio y figuras lo acompañaron

¡Ejemplar! Omar Elvir, jugador de los Lobos de la UPNFM, sorprendió al inaugurar su propio negocio en Tegucigalpa y ya compartió las fotos del estreno.
El exfutbolista de Motagua y Olancho FC dejó a un lado las canchas y apuesta por una nueva faceta. Ahí, estuvieron excompañeros y el técnico Ramón Maradiaga.
Familiares y amigos acompañaron a Elvir en el estreno de su nuevo restaurante en la capital. El jugador emprende una nueva aventura fuera de las canchas.
La jornada estuvo acompañada de una oración, poniendo en manos de Dios este nuevo proyecto que Elvir emprende mientras continúa ligado al fútbol profesional.
Su restaurante se llama D’SABORE y está ubicado en Florencia Sur, Tegucigalpa, y nace con la intención de ofrecer una experiencia diferente alrededor de la mesa.
El restaurante cuenta con una variada propuesta gastronómica, en la que destacan los cortes de carne y diferentes platillos preparados para satisfacer distintos gustos.
"Gracias a todos los que fueron parte de este día. Hoy comienza una nueva historia en Tegucigalpa", expresaron en redes tras la inauguración.
Rodrigo de Olivera y Marlon Licona acompañaron a su excompañero de equipo en la apertura de su restaurante.
El atcante de Motagua presenció el nuevo capítulo de Omar Elvir fuera de las canchas.
Junto con Marlon Licona compartieron juntos y disfrutaron en la inauguración del restaurante.
El entrenador Ramón Maradiaga se sumó a la fiesta y también estuvieron figuras como Samuel Martínez .
En compañía de su familia, Omar Elvir puso en manos de Dios su nuevo proyecto. D’SABORE fue pensado para recibir a familias, amigos y personas que quieran disfrutar de un ambiente agradable mientras degustan diferentes opciones del menú.
El jugador de la UPNFM inauguró D’SABORE Restaurant & Coffee, un emprendimiento que busca convertirse en un punto de encuentro para disfrutar de la gastronomía y compartir buenos momentos.
"Una celebración llena de emoción, sabor y momentos para recordar", agregaron tras dar por iniciada la nueva etapa.