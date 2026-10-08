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Sub-17 Honduras jugará amistosos ante Atlético y Real Madrid: fechas confirmadas

La Federación confirmó los dos amistosos ante Real Madrid y Atlético como preparatorio al Mundial Sub-17 de Qatar 2026.

  • Actualizado: 08 de octubre de 2026 a las 12:52 -
  • Mario Figueroa
Sub-17 Honduras jugará amistosos ante Atlético y Real Madrid: fechas confirmadas

La Selección Sub-17 de Honduras viajará a España para enfrentar a los juveniles del Real Madrid y Atlético.
Tegucigalpa, Honduras.

La Selección Nacional de Honduras Sub-17 tendrá una exigente gira por España, donde se medirá a las categorías juveniles del Real Madrid y Atlético de Madrid como parte de su preparación internacional.

El anuncio fue realizado por Francis Hernández, director deportivo de la Federación de Fútbol de Honduras (FFH), donde explicó los detalles de esta importante experiencia para los jóvenes catrachos.

En la convocatoria de la Sub-17 de Honduras sobresalen seis futbolistas pertenecientes al Olimpia, entre ellos Jeremy Rodríguez, Denzel Arzú y Cristian Rodas. También fueron llamados tres jugadores del Real España: Mike Arana, Milton Moya y Nelson Castillo.

Oficial: Convocatoria de la Sub-17 Honduras para juegos vs Atlético y Real Madrid

Motagua también tendrá representación con Fabián Ramos, mientras que la lista incluye a varios jóvenes que desarrollan su carrera fuera de Honduras, como los guardametas David Paz y Manuel Reixach, además del defensor Alfredo Rodríguez y los mediocampistas Carlos López, Kevin Gyamfi, Marvin Figueroa y Darwin Cruz.

Otro de los nombres que destaca es el delantero Hendrik Menjivar, quien actualmente se forma en el fútbol de Suiza con el FC Solothurn. Sobre la gira, Francis explicó: “Por cierto, iremos ahora a preparar el Mundial Sub-17 a España con la generación 2009, 2010 y 2011; jugaremos dos partidos: contra el Atlético de Madrid y contra Real Madrid”.

Los encuentros están programados para el 20 de octubre frente al Real Madrid y el 21 ante el Atlético de Madrid, ambos en la capital española.

La FFH busca que estas generaciones acumulen experiencia internacional desde temprana edad y lleguen mejor preparadas al Mundial Sub-17 de Qatar 2026.

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Mario Figueroa

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