  1. Inicio
  2. · Deportes

Partido del Levante de Kervin Arriaga fue suspendido en LaLiga por este motivo

El partido del Levante correspondiente a la jornada de este fin de semana tuvo que ser suspendido y explican el motivo.

  • Actualizado: 14 de diciembre de 2025 a las 08:15 -
  • Agencia EFE
Partido del Levante de Kervin Arriaga fue suspendido en LaLiga por este motivo

El Levante de Kervin Arriaga no juega en esta fecha, ya que el partido contra Villarreal fue suspendido.
Valencia, España.

El Levante-Villarreal, correspondiente a la décimo sexta jornada de LaLiga EA Sports y que debía celebrarse este domingo a las 11:30 AM (hora de Honduras) en el Ciutat de València, ha sido aplazado por la alerta roja decretada en Valencia.

La RFEF ha comunicado la decisión tomada este domingo por el Juez Único de Competiciones Profesionales de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) debido a la alerta roja por riesgo de lluvias intensas y fuertes tormentas en Valencia emitida por el Centro de Emergencias de la Generalitat Valenciana.

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, solicitó el sábado por la tarde la suspensión del partido por el riesgo de fuertes lluvias y también lo ha solicitado a la RFEF el propio Levante este mismo domingo.

Honduras pendiente: Surinam toma decisión antes del repechaje al Mundial

En su escrito, la RFEF explica que concede “a ambos clubes y a la Liga Nacional de Fútbol Profesional un plazo de cinco días hábiles para que, de forma coordinada, propongan nueva fecha y hora para la celebración del encuentro suspendido”.

Posible fecha para el Levante vs Villarreal

Tras haberse confirmado el aplazamiento del Levante-Villarreal, correspondiente a la décimo sexta jornada de LaLiga EA Sports y que debía celebrarse este domingo, el club valenciano entiende que el partido podría celebrarse entre el 7 y el 8 de enero de 2026.

La RFEF ha comunicado a ambos clubes la decisión tomada este domingo por el Juez Único de Competiciones Profesionales de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) debido a la alerta roja por riesgo de lluvias intensas y fuertes tormentas en Valencia emitida por el Centro de Emergencias de la Generalitat Valenciana.

La federación ha dado un plazo de cinco días hábiles para que entre LaLiga y los clubes afectados encuentren una fecha alternativa y fuentes del Levante explicaron que el encuentro aplazado podría jugarse el 7 o el 8 de enero, ya que esa semana no hay previstos partidos de Copa del Rey ni el Villarreal tiene competición europea.

Para que se jugara el 6 de enero tendría que adelantarse el choque que el Levante de Kervin Arriaga tiene programado para el 4 de enero en el Sánchez-Pizjuán ante el Sevilla correspondiente a LaLiga EA Sports.

Tabla de posiciones de la Liga Española: ¡Barcelona se aleja y saca gran ventaja al Real Madrid!

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias