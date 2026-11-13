Países Bajos receta una paliza histórica en la Nations League

Países Bajos.

El rodillo implantado por Xavi Hernández en Países Bajos, reflejado en un triplete de Tijani Reijnders y en un doblete de Jurrien Timber acompañados de las tres asistencias de Denzel Dumfries, dejaron en evidencia a Grecia, castigada severamente en Amsterdam (7-0) que puso a la selección 'oranje' al borde de los cuartos de final de la Liga de Naciones. El preparador español ha encajado como un guante en el proyecto neerlandés. Bajo su dirección ha vuelto la 'Naranja Mecánica' y Países Bajos tiene el billete para cuartos en la mano. Aunque matemáticamente no lo tiene certificado. La posibilidad de un triple empate con el propio conjunto griego, que juega con el colista Serbia en la última jornada, y Alemania, con la que se enfrenta el próximo lunes, deja varias posibilidades abiertas. Pero la diferencia de goles tan alta a su favor le aproximan claramente al objetivo.

Para amarrar el primer puesto necesita al menos el empate contra Alemania, que ganó a Serbia y que no depende de si misma para clasificarse. Las posibilidades germanas pasan por ganar en la última jornada al cuadro de Xavi y confiar en que Grecia, que a pesar de la goleada sufrida en el Johan Cruyff Arena puede avanzar en el torneo, no se imponga en Atenas a la selección serbia, que no ha puntuado en ningún encuentro. Después, a esperar y calcular entre los enfrentamientos directos entre los tres y los goles anotados y encajados. Y es que Grecia llegó visitó a Países Bajos engrandecida por su mejoría en los últimos compromisos, invicta en esta fase de grupos y como candidata clara a terminar como primera del cuarteto. De hecho, en el primer duelo frente al equipo neerlandés logró empatar a dos goles. Sin embargo, fue un juguete ante un rival que impuso un ritmo alto, que con una ordenada presión alta propició numerosos errores en defensa y que no pudo meterse en el partido en ningún momento. Aún así, todavía puede acceder a los cuartos de final. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El cuadro de Xavi, único invicto del partido y que solo ha perdido uno de sus últimos diez partidos internacionales no dio tregua y en la primera parte ya tenía sellada la goleada (5-0). Tres goles de ventaja en veinte minutos y cuatro a la media hora. Reijnders firmó un triplete en veintidós. Nada que oponer.