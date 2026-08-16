Olimpia manda en el clásico: Remonta y agrava el mal momento del Motagua

Tegucigalpa, Honduras.

El Club Deportivo Olimpia volvió a demostrar su jerarquía en el fútbol hondureño y sigue siendo el rey de los clásicos. El León remontó un partido que comenzó cuesta arriba y terminó imponiéndose con autoridad por 3-1 ante Motagua, en un vibrante duelo correspondiente a la tercera jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras. Los albos tuvieron que remar contra corriente desde los primeros minutos, luego de recibir un gol tempranero que puso al equipo azul en ventaja. Sin embargo, Olimpia no perdió la calma, reaccionó rápidamente y encontró los caminos para darle vuelta al marcador hasta quedarse con una nueva victoria frente a su eterno rival. Con este triunfo, el conjunto olimpista mantiene su paso perfecto en el campeonato. El León suma nueve puntos de nueve posibles, producto de tres victorias en igual cantidad de partidos, un arranque que confirma el gran momento que atraviesa el equipo en este inicio de temporada.

La buena racha de Olimpia, además, trasciende las fronteras del torneo local. El equipo ha conseguido resultados importantes en la Copa Centroamericana y también se quedó con la Supercopa de Honduras, precisamente frente a Motagua. Los blancos siguen acumulando argumentos para ilusionar a su afición y demostrar que van decididos a pelear por todos los títulos que tienen en disputa. El clásico también dejó en evidencia la actualidad de ambos equipos. Mientras Olimpia celebra una nueva remontada y continúa con paso perfecto en el torneo, Motagua atraviesa un momento complicado. El vigente campeón hondureño sufrió su segunda derrota consecutiva en la Liga Nacional y, a mitad de semana, apenas había conseguido un empate ante Cartaginés en la Copa Centroamericana. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

LOCURA EN EL INICIO

El clásico comenzó con máxima intensidad y apenas habían transcurrido tres minutos cuando Motagua encontró el primer golpe. El lateral zurdo Clever Portillo recibió el balón y envió un centro que terminó colándose directamente en el fondo de las redes. La trayectoria sorprendió completamente a Edrick Menjívar, quien no pudo reaccionar a tiempo y terminó protagonizando un terrible error que permitió que el conjunto azul se adelantara en el marcador.

El tanto cayó como un balde de agua fría para Olimpia, pero el León no tardó en reaccionar. Apenas cinco minutos después, los blancos encontraron el empate. Michaell Chirinos apareció en el lugar indicado para empujar la pelota al fondo de las redes luego de una asistencia del uruguayo Emanuel Cuello. El 1-1 devolvió la tranquilidad al equipo olimpista y abrió un partido de ida y vuelta, con oportunidades para ambos conjuntos. Motagua estuvo cerca de recuperar la ventaja al minuto 17. Clever Portillo volvió a participar en la acción y puso un balón peligroso para Rodrigo de Oliveira, quien apareció solo dentro del área, pero no consiguió conectar correctamente el pase. El conjunto azul dejó escapar una ocasión clarísima. Al minuto 24, Denis Meléndez ingresó al área y sacó un remate que encontró bien ubicado a Edrick, quien respondió para evitar mayores complicaciones. Los blancos volvieron avisaron al minuto 32 con un derechazo de Edwin Rodríguez. Sin embargo, el portero Luis Ortiz estuvo atento y se quedó con la pelota. Poco después, Jorge Benguché intentó sorprender con un taconazo dentro del área, pero nuevamente apareció el guardameta del azul para controlar el balón. Cuando el primer tiempo parecía encaminarse hacia el descanso con el marcador igualado, llegó una acción que cambió por completo el desarrollo del clásico. Al minuto 40, Denis Meléndez fue expulsado después de propinarle un fuerte codazo a Edwin Rodríguez. Motagua se quedó con diez jugadores y tuvo que afrontar prácticamente toda la segunda mitad en inferioridad numérica. El golpe fue importante para los azules, que hasta ese momento habían logrado competir de tú a tú ante Olimpia.

COMPLEMENTO

Apenas iniciado el segundo tiempo, Olimpia tuvo una oportunidad con Jorge Benguché. Un error de Giancarlo Sacaza permitió que el delantero olimpista recuperara la pelota, ingresara al área y sacara un potente remate, aunque Luis Ortiz respondió de gran manera para mantener el empate. La resistencia azul, sin embargo, duraría poco. Al minuto 50, Edwin Rodríguez ejecutó un tiro de esquina y puso un centro preciso al corazón del área. Allí apareció José Raúl García, quien se elevó y conectó un poderoso cabezazo para mandar la pelota al fondo de las redes. Motagua, pese a jugar con un hombre menos, no bajó los brazos. Todo lo contrario. Los azules se fueron con valentía en busca del empate y estuvieron muy cerca de conseguirlo.

Al minuto 54, Rodrigo de Oliveira ganó por arriba y conectó un cabezazo que superó a Menjívar, pero la pelota se marchó apenas desviada. Fue una oportunidad enorme para los dirigidos por Motagua. El equipo azul siguió insistiendo. Al 63, Padilla Discua sacó un auténtico bombazo dentro del área, pero Edrick Menjívar estuvo bien ubicado y consiguió detener el remate. Dos minutos después, Jorge Serrano ingresó al área y sacó un disparo que se desvió en Emanuel Hernández. Olimpia volvió a respirar con alivio. Y cuando Motagua parecía cada vez más cerca del empate, apareció nuevamente la figura de Menjívar. Al minuto 71, el arquero olimpista protagonizó una espectacular doble atajada. Primero respondió ante un remate de Padilla Discua y posteriormente volvió a intervenir tras el rebote de Rodrigo de Oliveira. después del error que permitió el primer gol del partido, Edrick terminó convirtiéndose en uno de los grandes protagonistas de la noche.



Olimpia sabía que el partido podía complicarse si no conseguía sentenciarlo. Y el viejo dicho del fútbol volvió a cumplirse: cuando tienes oportunidades y no las aprovechas, el rival puede castigarte. Eso hizo el León. Al minuto 77 apareció Imanol Enríquez, quien apenas llevaba siete minutos sobre el terreno de juego y tuvo un debut soñado en los clásicos. El delantero uruguayo ingresó al área, sacó un remate que engañó completamente al portero Luis Ortiz y colocó el 3-1 definitivo. Fue el golpe que terminó de derrumbar las esperanzas del conjunto azul. Motagua todavía intentó reaccionar, pero la remontada olimpista ya estaba consumada. El pitazo final desató la celebración de los jugadores y aficionados del Olimpia. El León volvió a imponerse ante su eterno rival y confirmó su espectacular inicio de temporada. Los blancos comenzaron perdiendo, sufrieron durante varios tramos del encuentro y hasta vieron cómo su portero cometía un error que permitió el primer gol. Sin embargo, reaccionaron, aprovecharon la expulsión de Denis Meléndez y terminaron imponiendo su jerarquía.

Olimpia suma nueve puntos en el Torneo Apertura 2026 y mantiene el paso perfecto, además de continuar con su buen momento en las competiciones internacionales y después de haber derrotado a Motagua en la Supercopa. Motagua, en cambio, deberá reaccionar cuanto antes. El vigente campeón hondureño acumula dos derrotas consecutivas en la Liga Nacional y un empate en la Copa Centroamericana durante una semana que terminó siendo amarga.

Ficha técnica:

Olimpia: (3) Edrick Menjívar, Kevin Güity (Félix García 78’), Clinton Bennett, Emanuel Hernández, Emanuel Cuello (Cristian Canales 69’), Jack Jean-Baptiste, Raúl García, Edwin Rodríguez, Michaell Chirinos (Imanol Enriquez 69’), Jeremy Rodríguez (Kilmar Peña 69’), Jorge Benguché (Yustin Arboleda 78’) Técnico: Eduardo Espinel. Motagua: (1) – Luis Ortiz, Cristopher Meléndez (Pablo Cacho 82’), Giancarlo Sacaza, Luis Vega (Luis Santamaria 82’), Cléver Portillo (Rodrigo Gómez 78’), Óscar Discua, Denis Meléndez, Alejandro Reyes, Jorge Serrano, Jesús Bátiz (Jefryn Macías 50’), Rodrigo De Olivera. Técnico: Javier López.