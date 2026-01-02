  1. Inicio
Olimpia decide deshacerse de futbolista: Se va del equipo

El conjunto olimpista sorprende en plena recta final del Torneo Apertura 2025-2026 de la Liga Nacional.

Olimpia buscará el bicampeonato y la Copa 40, pero para ello deberá de superar al Marathón.
Tegucigalpa, Honduras.

El Olimpia está a las puertas de disputas de disputar la final del torneo Apertura de la Liga Nacional de Honduras y ya se adelanta variantes en su plantilla de cara a la próxima temporada liguera.

Tras la salida de Kevin López y José García en pleno campeonato, el Olimpia también sufrirá la baja de Dereck Moncada, quien se marcha al extranjero y ahora se adelanta otra.

En las últimas horas se adelanta que los leones tendrán la ausencia de uno de los integrantes en la zona baja. Y es que según información del periodista argentino César Luis Merlo para StudioFútbol, uno de los extranjeros no sigue en el albo.

Se trata de Marcos Montiel, el volante charrúa que llegó al Olimpia, pero no ha tenido la regularidad necesaria que buscaba Espinel y su contrato no será renovado por la dirigencia blanca.

También se adelanta que su destino será el fútbol de Ecuador en el Mushuc Runa SC, quien continúa armando su plantilla de cara a la nueva temporada de la LigaPro ecuatoriana con la llegada de dos jugadores uruguayos que arriban como agentes libres y firmarán por un año.

El centrocampista uruguayo Marcos Montiel se va del Olimpia tras el final del torneo.

El medio ecuatoriano confirma que: "El mediocampista defensivo de 30 años se incorpora procedente del Olimpia de Honduras, donde jugó durante 2025 bajo la dirección de técnicos uruguayos. Montiel, con trayectoria en Nacional de Uruguay, Godoy Cruz de Argentina y Deportivo Maldonado, destaca por su polivalencia, garra en la marca y potentes saques de banda. Firma también por una temporada".

Marcos Montiel no la ha pasado bien en la presente campaña, donde las lesiones lo han mantenido fuera y solamente ha logrado disputar 179 minutos en cinco partidos.

