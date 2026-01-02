Olimpia decide deshacerse de futbolista: Se va del equipo

Tegucigalpa, Honduras.

El Olimpia está a las puertas de disputas de disputar la final del torneo Apertura de la Liga Nacional de Honduras y ya se adelanta variantes en su plantilla de cara a la próxima temporada liguera. Tras la salida de Kevin López y José García en pleno campeonato, el Olimpia también sufrirá la baja de Dereck Moncada, quien se marcha al extranjero y ahora se adelanta otra.

En las últimas horas se adelanta que los leones tendrán la ausencia de uno de los integrantes en la zona baja. Y es que según información del periodista argentino César Luis Merlo para StudioFútbol, uno de los extranjeros no sigue en el albo. Se trata de Marcos Montiel, el volante charrúa que llegó al Olimpia, pero no ha tenido la regularidad necesaria que buscaba Espinel y su contrato no será renovado por la dirigencia blanca. También se adelanta que su destino será el fútbol de Ecuador en el Mushuc Runa SC, quien continúa armando su plantilla de cara a la nueva temporada de la LigaPro ecuatoriana con la llegada de dos jugadores uruguayos que arriban como agentes libres y firmarán por un año.