Olimpia es contundente: la decisión sobre Jorge Álvarez en el mercado

Tegucigalpa, Honduras.

La Liga Deportiva Alajuelense vive una luna de miel tras coronarse tricampeón de Centroamérica y alcanzar su copa 31, pero su intención de pescar talento en Honduras se topó con un muro. Los manudos pusieron sus ojos en el cerebro del Olimpia, Jorge Álvarez, para reforzar el mediocampo, pero la respuesta desde Tegucigalpa fue clara y contundente.

En Olimpia no están dispuestos a negociar bajo las condiciones habituales del mercado tico. La directiva merengue cerró de inmediato la puerta a cualquier tipo de préstamo, manteniendo una política firme que ya ha aplicado en el pasado con otras de sus principales figuras.