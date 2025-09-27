Real España resistió y con diez le sacó empate al Olancho FC

Olancho, Honduras.

En juego realizado en el estadio Juan Ramón Brevé , olanchanos y sampedranos sostuvieron un partido intenso en donde ambos protagonizaron ocasiones de gol.

Potros del Olancho FC y Real España no se hicieron daño y firmaron un empate de 1-1 en duelo que marcó el inicio de la segunda vuelta del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras.

Los de Reynaldo Tilguath no aprovecharon para escalar en la clasificación luego de que Marathón había igualado 2-2 ante Victoria en el Yankel Rosenthal.

Jeaustin Campos, DT de la máquina, mandó de inicio un equipo entre jugadores que ha utilizado titulares y suplentes, pensando en la vuelta que sostendrá ante Plaza Amador por la Copa Centroamericana y en donde la ida perdieron 0-1.

LOS GOLES

Olancho FC se encargó de ponerse en ventaja por intermedio del veloz Marlon "Machuca" Ramírez a los 25 minutos del primer tiempo aprovechando un mal despeje en el sector defensivo de Anfronit Tatum.

En el inicio de la segunda mitad, la realeza emparejó los cartones con un cabezazo del colombiano Yeison Moreno al primer minuto del complemento gracias a un centro preciso que le mandó Darixon Vuelto desde el costado izquierdo.

Los sampedranos se quedaron con diez a los 82 minutos luego de que su portero Luis Aurelio López de forma infantil se dejó expulsar: el cancerbero salió de su área y tocó la pelota con la mano por lo que inmediatamente fue roja ya que cortó una clara ocasión de gol.

Los locales se volcaron al ataque, mientras que la visita resistió y pudieron salir vivos con un empate.