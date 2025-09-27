Rubilio Castillo debuta con espectacular gol de chilena en Marathón

San Pedro Sula, Honduras.

En el duelo ante Victoria correspondiente a la jornada 11, el atacante catracho salió como titular como jugador del equipo verde y se destapó con un espectacular gol de chilena en el estadio Yankel Rosenthal de San Pedro Sula.

La espera ha valido totalmente la pena: El experimentado delantero hondureño Román Rubilio Castillo debutó a lo grande como jugador del Club Deportivo Marathón en el Torneo Apertura 2025-2026 de la Liga Nacional de Honduras.

Transcurrían 33 minutos del primer tiempo y el marcador estaba empatado 1-1 en el recinto deportivo de los verdes, el volante Isaac Castillo cobró un tiro de esquina, André Orellana conectó de cabeza y Rubilio dentro del área chica de forma brillante pudo conectar la pelota de espaldas al arco para mandar la misma al fondo de las redes.

Una auténtica obra de arte que significó la primera diana de Castillo y se desató la euforia de los aficionados del conjunto verdolaga ante un lamento del cuadro ceibeño al ver el espectacular tanto.

Cabe recordar que Rubilio Castillo finalmente pudo debutar este sábado como jugador del Marathón ya que cumplió un castigo de cuatro partidos pendientes cuando jugaba para Motagua, en diciembre del 2024 mes donde se coronó monarca con los azules.

"Roruca" llegó a la presente campaña al monstruo procedente del Deportivo Pereira de Colombia en un fichaje sonado por su pasado en Motagua, club en donde es ídolo ya que es el máximo goleador del club capitalino con un total de 120 goles y un total de seis títulos.

A lo largo de su carrera, ha jugado en varios clubes, incluyendo Deportes Savio, Deportivo Saprissa (Costa Rica), Tondela (Portugal), Royal Pari (Bolivia), y Nantong Zhiyun (China). Su carrera ha estado marcada por préstamos y traspasos internacionales, aunque enfrentó retos como una lesión en la rodilla que frustró su fichaje por el PAS Giannina de Grecia en 2018.