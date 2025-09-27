Marathón no pudo ante Victoria: amargo empate y se queda sin liderato

San Pedro Sula, Honduras.

El partido arrancó de la mejor forma para el Marathón, quien abrió la lata a través de su goleador Nicolás Messiniti, quien liquidó el arco de Humberto Acevedo, mediante un rezago de la muerte compartido por "Kalushita" Fernández.

El conjunto verdolaga se puso dos veces adelante en el tanteador, pero el equipo ceibeño sacó ímpetu e intensidad bajo el mando del entrenador colombiano Jhon Jairo López.

¡No pudieron! El Marathón perdió la chance de volver al liderato del Apertura 2025 y pese a que estuvo minutos con un hombre más ante el Victoria sufrió un amargo empate. Los verdolagas igualaron 2-2 en el Estadio Yankel Rosenthal en el inicio de la jornada 12.

En su celebración sorprendió a los hinchas del equipo verdolaga, porque festejó con la camiseta de Brian Farioli, que podría perderse el resto del campeonato por una lesión que parece grave.

No obstante, un minuto después del prematuro gol argentino, Allan Banegas, así como lo hizo ante Olimpia, anotó un golazo con la pierna derecha para emparejar los cartones en el Estadio Yankel Rosenthal de San Pedro Sula.

El pago del boleto valió la pena minutos después, porque Rubilio Castillo anotó un soberbio golazo de chilena que le volvió a dar la ventaja al equipo de Lavallén. El ariete hondureño sacó una espectacular diana en su debut con el verde para el 2-1 de los locales antes del final.

Para el complemento el conjunto jaibo no bajó los brazos y encontró la recompensa en el minuto 58, donde Walther "Colocho" Martínez metió un tremendo derechazo que no pudo salvar el "pana" César Samudio.

En el 70' Victoria se quedó con diez por la expulsión de Elvin Oliva, pero Marathón replicó la tarjeta roja a través de André Orellana que también salió expulsado en el minuto 82 de juego para dejar el partido 10 contra 10 hombres.

Marathón buscó el gol del triunfo sobre el final, pero Victoria sacó un empate de oro en el Estadio Yankel Rosenthal de San Pedro Sula. El verde llegó a 20 unidades y Olimpia celebra esta igualdad en la zona norte del país.

-- FICHA DEL JUEGO --

(2) - MARATHÓN: 23- César Samudio, 4- Javier Rivera, 6- André Orellana, 27- Iván Anderson, 3- Kenny Bodden; 5- Francisco Martínez, 10- Damin Ramírez, 7- Isaac Castillo, 54- Jaylor Fernández; 11- Nicolás Messiniti y 79- Rubilio Castillo.

GOLES: Messiniti y Rubilio Castillo.

(2) - VICTORIA: 1- Humberto Acevedo; 27- Wisdom Quayé, 28- Ángel Barrios, 16- Avner Portillo, 3- Pablo Cacho; 5- Allan Banegas, 20- Rodolfo Espinal, 10- Walter Martínez, 29- Óscar Suazo; 38- Luis Hernández y 9- Daniel Delgadillo

GOLES: Allan Banegas y Walter Martínez.