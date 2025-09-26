  1. Inicio
Tiktokers Honduras sufre vs Brasil, bronca, agresión a Shin y Milagro se roba show ante Supremo

Llenazo en el estadio Olímpico, pelea en la cancha, sexys bailes y las muestras de cariño de Milagro Flores a Supremo.

Las imágenes del partido de los Tiktokers de Honduras que perdieron 1-2 contra los de Brasil en un llenazo espectacular en el estadio Olímpico, con Supremo protagonista junto a Milagro Flores: ¡la pareja del año!

 Fotos: Mauricio Ayala, Yoseph Amaya y Héctor Paz
Una pancarta dedicada a Shin Fujiyama, el filántropo y creador de contenido japonés que es el capitán de la Selección de Tiktokers de Honduras.
El bonito mensaje para Juninho Manella, capitán de la Selección de Tiktokers de Brasil.
Ellos llegaron al estadio Olímpico disfrazados como miembros de El juego del calamar.
Los tiktokers de Honduras usaron una camisa en solidaridad con Richard Ríos, hondureño detenido semanas atrás en Panamá por Interpol.
El alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, dio la bienvenida a Supremo y compañía en el estadio Olímpico.
El alcalde sampedrano se tiró sus pasos prohibidos en plena cancha antes del inicio del partido.
Las pomponeras de la Selección de Tiktokers de Honduras animaron la previa del partido ante Brasil.
La Oruga es una de las pomponeras muy reconocida en TikTok.
La tiktoker hondureña Roxana Somoza llegó al estadio Olímpico para apoyar a su pareja, uno de los tiktokers brasileños.
Los 11 titulares de la Selección de Tiktokers de Honduras para enfrentar a Brasil.
A los 10 segundos del partido, la Selección de Brasil sorprendió y abrió el marcador contra Honduras.
Mljhoow fue el anotador del gol brasileño a los 10 segundos tras un errorazo de DJ Chaval.
Supremo no lo podía creer: así fue su cara tras el gol tempranero de los brasileños.
La pareja del año que se sigue conociendo. Milagro Flores mostró su apoyo y cariño a Supremo.
Milagro Flores se robó el show al hacer un sexy baile en la cancha junto a las bailarinas previo al inicio del partido.
La presentadora de televisión fue sensación con su baile en la cancha del estadio Olímpico.
DJ Chaval haciendo marca al brasileño Juninho Manella, quien es pareja de la tiktoker hondureña Roxana Somoza.
DJ Chaval discutiendo con el brasileño Juninho Manella, quien es pareja de la tiktoker hondureña Roxana Somoza.
Shin Fujiyama sufrió la dura marca de los brasileños.
El exfutbolista hondureño Wilfredo Barahona jugó de titular con los tiktokers de Honduras.
Shin Fujiyama fue agredido cuando intentaba calmar los ánimos en una discusión en la cancha.
El influencer japonés cayó al suelo y se llevó un duro golpe. El brasileño agresor se acercó a pedirle disculpas.
Shin Fujiyama no pudo seguir en el partido por el golpe que se dio y fue auxiliado por sus compañeros para salir del campo.
El cantante puertorriqueño Jon Z le puso ritmo al partido con su show del medio tiempo y que se convirtió en un concierto del cual disfrutaron los hondureños.
Este aficionado catracho no paró de cantar las canciones del puertorriqueño Jon Z.
Otro hondureño que fue captado cantando las canciones de Jon Z.
Esta bella chelita posó para el lente de Diario La Prensa durante el show del medio tiempo.
Y claro, hubo un beso de la chelita para el lente de Diario La Prensa.
Llenazo espectacular: más de 30 mil personas asistieron al estadio Olímpico para ver a los Tiktokers de Honduras vs Brasil.
Los aficionados hondureños disfrutaron de la noche de risas en el estadio Olímpico.
Joao Ferreira, el brasileño que decidió jugar con los Tiktokers de Honduras, entró a la cancha en el segundo tiempo.
Joao Ferreira fue víctima de una persecución en la cancha por parte de sus compatriotas, esto por decidir jugar con Honduras.
Joao Ferreira se fue a los golpes con el tiktoker FulBlack y se metieron los catrachos a defenderlo.
La bronca se armó en la cancha por la mala actitud de Futblack contra Joao Ferreira.
Los ánimos se pusieron calientes en varios momentos del partido.
Otra bronca que se dio durante el partido de Tiktokers de Honduras vs Brasil. Un catracho contra tres brasileños.
El gesto obsceno de Barbarito luego de que el árbitro pitara un penal a favor de Honduras.
El portero Stenfort levantó al Dembélé Hondureño y así fue captado el baile raro entre ambos jugadores tiktokeros tras el penal pitado a favor de Honduras.
Noland Caleb marcó el gol de penal y firmó el empate de los Tiktokers de Honduras contra Brasil.
La celebración de los jugadores del equipo de tiktokers de Honduras tras el gol de Noland Caleb.
Noland Caleb celebró al estilo de Lamine Yamal y se puso la corona.
Joao Ferreira gritó como un catracho más el gol del empate de Honduras ante sus compatriotas.
Joao Ferreira mostrando el escudo de la Selección de Honduras. La felicidad del brasileño.
Supremo celebrando el gol del empate de Honduras contra Brasil.
Futblack marcó un golazo para el triunfo de los tiktokers de Brasil contra Honduras.
El festejo eufórico de Futblack tras marcar el gol del triunfo de los tiktokers de Brasil.
