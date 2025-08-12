OFICIAL: Guardiola lo descartó y se va a otro equipo de la Premier League

Londres, Inglaterra.

OFICIAL. El Manchester City de Pep Guardiola ha hecho oficial la cesión al Everton del inglés Jack Grealish, que se convirtió en agosto de 2021 en el fichaje más caro de la historia de los 'Citizens' por unos 118 millones.

Según varios medios británicos, la cesión incluye una opción de compra de alrededor de 58 millones de euros que se antoja alta para un futbolista que el verano que viene habrá cumplido ya 30 años y solo tendrá una temporada restante en su contrato con los 'Sky Blues'.

El centrocampista, que tenía contrato hasta 2027 y que no fue incluido en la convocatoria para el reciente Mundial de Clubes, deja el Etihad Stadium tras cuatro temporadas y más de 150 partidos.