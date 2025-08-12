Real Madrid hace petición a UEFA y FIFA: polémica por Villarreal-Barcelona en Miami

Madrid, España.

El Real Madrid ha emitido este martes un comunicado en el que manifiesta "su más firme rechazo" a la propuesta de disputar fuera de España el encuentro correspondiente a la jornada 17 de LaLiga EA Sports entre el Villarreal y el Barcelona, argumentando que "vulnera el principio esencial de reciprocidad territorial" y altera "el equilibrio competitivo". La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) informó el lunes de que trasladará a la UEFA la petición para iniciar los trámites para pedir a la autorización a la FIFA de que ese partido se juegue en el estadio Hard Rock de Miami. Es un objetivo que lleva años trabajando LaLiga, que encuentra con la llegada de Rafael Louzán a la RFEF el impulso final para ejecutarlo. El Real Madrid es el primer club que hace público su rechazo y ha denunciado ante FIFA y UEFA que "no autorice la celebración del encuentro sin el consentimiento previo de todos los clubes participantes en la competición", y al Consejo Superior de Deportes (CSD) que "no conceda la autorización administrativa necesaria".

El Real Madrid manifiesta en su comunicado "su más firme rechazo a la propuesta de disputar fuera de España el encuentro entre el Villarreal y el Barcelona", y denuncia que es una medida "impulsada sin información ni consulta previa a los clubes" que integran LaLiga. De esta manera entiende que "vulnera el principio esencial de reciprocidad territorial que rige en las competiciones de liga a doble vuelta (un partido en casa y el otro en la del equipo contrario), alterando el equilibrio competitivo y otorgando una ventaja deportiva indebida a los clubes solicitantes". "La integridad de la competición exige que todos los partidos se celebren bajo las mismas condiciones para todos los equipos. Modificar unilateralmente este régimen rompe la igualdad entre contendientes, compromete la legitimidad de los resultados y sienta un precedente inaceptable que abre la puerta a excepciones basadas en intereses ajenos a lo estrictamente deportivo, con clara afección a la integridad deportiva y riesgo de adulteración de la competición", defiende el club blanco. De llegar a disputarse el partido entre Villarreal y Barcelona en Miami en lugar del estadio de la Cerámica, el Real Madrid piensa que "sus consecuencias serían de tal gravedad, que supondrían un antes y un después para el mundo del fútbol". "Cualquier modificación de esta naturaleza debe contar, en todo caso, con el acuerdo expreso y unánime de todos los clubes participantes en la competición, además de respetar estrictamente las normas nacionales e internacionales que regulan la organización de las competiciones oficiales", añadió.