El inesperado mensaje de Guardiola que sorprende a Real Madrid y Barcelona

Orlando, Estados Unidos.

"Fue un partido complicado , les permitimos tener transiciones ofensivas, pero crearon mucho. Es una lástima, porque estábamos en buena posición, pero no puedo dar las gracias lo suficiente a los jugadores y cuerpo técnico. Lo dieron todo", dijo Guardiola en la rueda de prensa posterior al partido del Camping World Stadium de Orlando.

Un doblete de Marcos Leonardo y los goles de Malcom, un ex del Barcelona, ​​y de Kalidou Koulibaly provocaron un terremoto en el Mundial de Clubes . El City, uno de los primeros candidatos por calidad de juego, tras pasar con el pleno de puntos, y por tener un cuadro en el papel favorable, se despide del torneo tras un partido vibrante en el que el Al Hilal lo dio todo y se llevó una victoria histórica.

"No me sorprendió el Al Hilal , tienen jugadores muy rápidos, pero creo que se han defendido bien, muy juntos, y han podido correr más que nosotros", expresó.

Guardiola afirmó que su equipo no ha sabido aprovechar el gran volumen de oportunidades creadas y lamentó no poder "seguir aprendiendo" en este torneo.

"Si esto fuera el Barça o el Madrid me habrían despedido"

Ante la eliminación, Pep Guardiola impactó a varios en conferencia de prensa al mencionar los nombres de Real Madrid y Barcelona . La eliminación llegó a puntos extremos.

"Un poco sí [hablando de fin del ciclo]. Las cosas no son eternas, no todo dura para siempre. Hemos ganado sei s Premier League en siete años, y en Europa hemos estado en cuartos, semifinales y final todas las temporadas", admitió tras caer en Europa. “Si esto fuera el Barça o el Madrid me habrían despedido, pero aquí ni siquiera se planteó”, llegó a reconocer.