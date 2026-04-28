Nashville y Najar sufren dolorosa caída en Champions de Concacaf en locura de juego

Estados Unidos.

La noche en el Geodis Park quedó marcada por una mezcla de fútbol, tensión y el capricho del clima, en una semifinal de ida de la Copa de Campeones de la Concacaf que terminó inclinándose apenas por la mínima diferencia para la visita. Tigres UANL se llevó un valioso 0-1 ante Nashville SC, en un duelo que tuvo de todo: gol anulado, tormenta eléctrica, retrasos y una definición de jerarquía. El ambiente ya prometía una jornada especial desde antes del pitazo inicial. Sin embargo, el cielo de Nashville no tardó en convertirse en protagonista inesperado. La tormenta eléctrica obligó a detener los planes: el partido, programado para las 6:30 de la tarde, sufrió dos retrasos consecutivos hasta que finalmente pudo arrancar cerca de una hora después. El fútbol tuvo que esperar, como tantas veces ocurre cuando la naturaleza impone sus condiciones.

Cuando el balón por fin comenzó a rodar, Nashville SC intentó tomar la iniciativa apoyado en su gente y en la intensidad habitual de su propuesta. El hondureño Andy Nájar apareció desde el inicio en el once titular, aportando recorrido y experiencia por el sector derecho, en un partido que exigía precisión en cada duelo. Del otro lado, Bryan Acosta aguardó su momento en el banco, observando cómo el encuentro comenzaba a subir de temperatura. Tigres UANL, con su experiencia en este tipo de instancias, no se desordenó. Aguantó los intentos de Nashville y fue creciendo con el paso de los minutos, esperando su momento. Y ese momento llegó con firma de jerarquía internacional: el argentino Ángel Correa encontró espacio fuera del área y sacó un zurdazo seco, preciso, imposible para el guardameta. El balón se clavó en la red y silenció el estadio. Era el 0-1, un golpe quirúrgico en una serie cerrada.

A partir de ahí, el partido cambió de ritmo. Nashville intentó reaccionar, empujado más por la necesidad que por la claridad, mientras Tigres administraba con inteligencia la ventaja. Nájar terminó su participación al minuto 80, tras un desgaste importante en un duelo de alta exigencia física y táctica. El equipo local buscó variantes, pero nunca encontró el espacio definitivo para romper el orden defensivo de los mexicanos.



Con el paso de los minutos, el partido se fue consumiendo entre intentos, interrupciones y la sensación de que todo quedaba abierto para la vuelta. Tigres hizo lo que necesitaba: sobrevivir al contexto, resistir el empuje inicial y golpear en el momento justo. Nashville, en cambio, se queda con la frustración de las oportunidades anuladas y la obligación de buscar la remontada en territorio hostil.



LA REVANCHA