Napoli confirmó la peor noticia sobre la lesión de Kevin De Bruyne

Kevin De Bruyne será una baja importante para el cunjunto italiano.

  • 27 de octubre de 2025 a las 09:17 -
  • Agencia EFE
Kevin De Bruyne leugo de su lesion.
Italia.

El belga Kevin De Bruyne , centrocampista del Nápoles, no volverá a jugar hasta principios de 2026 debido a la lesión en el bíceps femoral derecho que sufrió ante el Inter de Milán, nada más convertir desde los once metros el primer gol del duelo.

"Tras la lesión sufrida durante el partido contra el Inter, Kevin De Bruyne se sometió a exámenes médicos que revelaron una lesión de alto grado en el bíceps femoral del muslo derecho. El futbolista ya ha comenzado el proceso de rehabilitación", informó el Nápoles en un comunicado oficial.

Pese a que el club no estimó un tiempo de recuperación concreto, este tipo de lesiones conllevará una pausa de al menos tres meses, por lo que la estrella belga no podrá jugar hasta principios de 2026

De Bruyne sufrió la lesión al ejecutar un penalti en el minuto 33 del partido. No celebró el gol e inmediatamente se llevó la mano a la parte trasera de su muslo derecho. Después de la atención médica, tuvo que abandonar el campo de juego sin ni siquiera poder apoyar la pierna afectada, lo que ya dio señales de la magnitud de la lesión.

El centrocampista belga llegó este verano a la ciudad del vigente campeón de Italia procedente del Manchester City . Fue titular en 10 de los 11 partidos disputados hasta el momento, incluido el más especial de lo que va de campaña, su reencuentro con el club 'cityzen' en el Etihad Stadium, amargo por ser sustituido en el minuto 26, víctima de una decisión técnica condicionada por la expulsión de Giovanni Di Lorenzo.

En sus meses en Nápoles , suma 4 goles y 2 asistencias entre todas las competiciones

Antonio Conte, entrenador del Nápoles , tendrá que hacer frente a la importante baja y reestructurar el equipo de nuevo. El escocés Scott McTominay, MVP de la temporada pasada, podrá volver al carril central, donde exhibió todo su potencial, tras haber sido escorado a banda por la llegada precisamente de De Bruyne.

El Nápoles , que también perdió en enero al centrocampista titular, el camerunés Frank Zambo Anguissa, por la Copa África, podría acudir al mercado en enero para reforzar esa posición en la que el esloveno Stanislav Lobotka figura también entre los lesionados. EFE

