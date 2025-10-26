El gesto del Santos Laguna con Antony “Choco” Lozano tras terrible lesión

Coahuila, México.

La Selección de Honduras atraviesa un momento complicado justo cuando se acerca la definición de su pase al Mundial 2026, y la situación se complicó aún más para Antony “Choco” Lozano.

El delantero hondureño sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha en el reciente partido del Santos Laguna frente a Mazatlán FC.

A pesar de la dura noticia, el club mexicano demostró un gran apoyo hacia su jugador. En el partido ante Querétaro, los futbolistas del Santos Laguna se unieron para enviar un mensaje emotivo a Lozano. Una manta con la frase “Fuerza Chocó, estamos contigo” fue desplegada, dejando claro que el cariño y respaldo del equipo están con él en este momento tan difícil.