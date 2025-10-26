Se confirma lo peor para Choco Lozano: Dura noticia para la Selección de Honduras

Torreón, México.

El futbolista hondureño Antony “Choco” Lozano atraviesa un momento complicado en su carrera tras confirmarse una grave lesión sufrida durante el partido de su equipo frente al Mazatlán.

Según el reporte médico oficial del Santos Laguna, el delantero presentó una ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, lesión que lo obligará a pasar por el quirófano en los próximos días.

El percance ocurrió el pasado martes, cuando Lozano tuvo que abandonar el terreno de juego visiblemente afectado. Los exámenes posteriores confirmaron la gravedad del daño, dejando al jugador fuera de competencia por un largo período. La noticia cayó como un golpe duro tanto para su club como para la selección de Honduras, que contaba con él como pieza fundamental en la delantera.