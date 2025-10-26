Olimpia vs Real España: Así se vivió el minuto a minuto del clásico

Tegucigalpa, Honduras.

El Club Deportivo Olimpia cumplió la tarde de este domingo tras vencer 2-1 al Real España en duelo que cerró la jornada 16 del Torneo Apertura 2025-2026 de la Liga Nacional de Honduras. Kevin López en el primer tiempo y Yustin Arboleda de penal marcaron los goles a favor del conjunto olimpista, la máquina descontó al 90 por intermedio del brasileño Gustavo Moura luego de que un penal de Moya fue detenido por Edrick Menjívar y en el rebote el sudamericano la mandó a guardar.

Con esta victoria, Olimpia se afianza en el primer lugar del Apertura 2025-2026 de la Liga Nacional con 34 puntos, se aleja a cuatro del Marathón que es segundo. En el caso del Real España, se queda en el cuarto puesto con 22 unidades. Ahora, ambos equipos deberán de concentrarse de lleno para las semifinales de vuelta que disputarán durante esta semana por la Copa Centroamericana 2025. Boletín deportes Las noticias deportivas más importantes a nivel nacional e internacional.. Primero será Real España que visitará al Xelajú de Guatemala en duelo a realizarse el miércoles 29 de octubre. Un día después, Olimpia recibirá a la Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica.

LAS MEJORES INCIDENCIAS DEL PARTIDO

FINALIZÓ: Olimpia ha derrotado 2-1 al Real España en el estadio Nacional.

Penal de Bryan Moya es detenido por Edrick Menjívar, luego el balón da en el poste y el brasileño Gustavo Moura aprovecha el rebote para mandarla al fondo de las redes.

Minuto 90 ¡Goooooooool del Real España!

Minuto 89 Penal a favor del Real España. Derlin Mencía es derribado dentro del área por parte de Clinton Bennett.

Minuto 85 Cambio en Olimpia: Ingresa Josman Figueroa y se marcha Edwin Lobo.

Minuto 84 Ufffffffffffff. Otra brillante atajada de Buba López, ahora evita el gol de Kevin Guity.

Minuto 82 Uffffffffff. Buba López de forma espectacular se lanza y desvía un tiro libre cobrado por Carlos Sánchez.

Minuto 80 Tarjeta amarilla para Franklin Flores tras falta sobre Benguché.

Minuto 79 Uyyyyyyy. Remate de Bryan Moya que pasa rozando el palo. Cerca el descuento del Real España.

Minuto 74 Cambios en Olimpia: Ingresan Jorge Benguché y Kevin Guity, se marchan Maynor Arzú y Dereck Moncada.

Minuto 73 Remate desviado de Darixon Vuelto, jugador del Real España.

Minuto 71 Cambio en Real España: Ingresa Franklin Flores y se marcha Nixon Cruz.

Minuto 70 Uyyyyyyyy. Cabezazo de Nixon Cruz y el balón pasa a un lado del arco.

Minuto 68 ¡Gooooooooooooool del Olimpia! Yustin Arboleda anota de penal y es el 2-0 ante Real España.

Minuto 67 Penal a favor del Olimpia. Daniel Aparicio le comete falta a Maynor Arzú.

Minuto 66 Ahora cambio en Real España: Ingresa Bryan Moya y se marcha Maylor Núñez.

Minuto 63 Cambios en Olimpia: Ingresan José Mario Pinto y Yustin Arboleda, se marchan Kevin López y Jerry Bengtson.

Minuto 60 Llegamos a la hora del partido.

Minuto 59 Tarjeta amarilla para Nixon Cruz del Real España.

Minuto 57 Cambios en Real España: Ingresan Darixon Vuelto y Jack Baptiste, se marchan Ángel Girón y Anfronit Tatum.

Minuto 54 Ufffffffffff. Taconazo de Gustavo Moura dentro del área chica y Edrick Menjívar de forma brillante detiene el balón que se iba al fondo de las redes.

Minuto 51 Cabezazo de Kevin López que se marcha desviado.

50 minutos y sigue Olimpia venciendo 1-0 al Real España.

Olimpia no registra cambio para el inicio del segundo tiempo.

Cambio en Real España para el inicio del segundo tiempo: Se marcha Devron García e ingresa Daniel Aparicio.

INICIA EL SEGUNDO TIEMPO ENTRE OLIMPIA Y REAL ESPAÑA.

FIN DEL PRIMER TIEMPO: Olimpia está venciendo 1-0 al Real España con gol de Kevin López.

Minuto 47 Uyyyyyyyyy. Remate de Maylor Núñez y el portero Edrick Menjívar sin dar rebote se queda con el balón.

Minuto 45 Se añaden cuatro minutos en el primer tiempo.

Minuto 38 Tarjeta amarilla para Kevin López del Olimpia por fuertes reclamos.

Minuto 36 Remate de Roberto Osorto que se marca completamente desviado.

Minuto 32 ¡Al palo! Cabezazo de Wesly Decas y el balón pega en el poste, cerca el gol del Real España y se salva Olimpia.

Se cumple media hora del partido.

Minuto 26 Uyyyyyyyyyy. Remate de volea de Kevin López y la redonda pasa rozando el palo.

Minuto 24 Cabezazo de Nixon Cruz y el balón pasa a un lado del arco que defiende el portero Edrick Menjívar. Avisa Real España.

20 minutos: Triunfo parcial de 1-0 del Olimpia ante Real España.

Cabezazo de Kevin López tras centro brillante de Jerry Bengtson y el balón se marcha al fondo de las redes.

Minuto 17 ¡Goooooooooooooool del Olimpia! Kevin López anota y es el 1-0 ante Real España.

Se cumplen 15 minutos del primer tiempo: Empate sin goles entre Olimpia y Real España en el estadio Nacional.

Minuto 10 Ufffffffffffffff. Derechazo de Nixon Cruz y el balón pasa rozando el palo, cerca el gol del Real España y se salva Olimpia.

Minuto 7 Uyyyyyyyy. Responde Real España: Centro de Wesly Decas y Emanuel Hernández se barre para desviar la pelota.

Minuto 6 Ufffff. Cabezazo dentro del área del joven Clinton Bennett y la pelota pasa arriba del arco.

Minuto 3 Remate de Ángel Girón del Real España que se marcha desviado.

Responde Real España con un remate de Nixon Cruz que inpacta en Devron Garçia apenas a los dos minutos.

Uyyy. 20 segundos y cabezazo de Kevin López que detiene el portero Buba López.

¡Comenzó el clásico moderno! Olimpia y Real España se enfrentan en el estadio Nacional.

El 11 titular del Real España: Buba López, Maylor Núñez, Devron García, Wesly Decas, Darlin Mencía; Anfronit Tatum, Ángel Girón, Nixon Cruz, Carlos Mejía, Roberto Osorto y Gustavo Moura.

El joven Clinton Bennett disputa su primer partido como titular en Olimpia y lo hace ante Real España. El chico debutó en la jornada anterior contra Juticalpa FC.

El 11 titular del Olimpia ante Real España: Edrick Menjívar, Clinton Bennett, Emanuel Hernández, Edwin Lobo, Carlos Sánchez; Marcos Montiel, Jorge Álvarez, Maynor Arzú, Kevin López, Dereck Moncada y Jerry Bengtson.

Ya tenemos las alineaciones titulares y hay sorpresas.

Ya se encuentran instalados en el estadio las plantillas del Olimpia y Real España.

La Comisión Nacional de Arbitraje designó al joven Jefferson Escobar como el encargado para que pueda impartir justicia. Tendrá como asistentes a Jack Rodríguez, Juan Carlos Otero y de cuarto árbitro estará Melvin Daniel Matamoros.

Real España por su parte es tercero en la clasificación con 22 puntos y ha venido de menos a más en el campeonato local.

Olimpia es líder con 31 unidades, pero Marathón se puso al acecho de ellos ya que el sábado arribó a los 30 pts tras su gran victoria de 1-0 que logró contra Motagua.

Pero para el enfrentamiento de hoy deberán de hacer a un lado el tema del torneo centroamericano ya que están urgidos de ganar para no dejar escapar puntos en la Liga Nacional de Honduras.

Ambos equipos llegan con la mirada puesta en la Copa Centroamericana ya que durante esta semana que está por comenzar disputarán las semifinales de vuelta del torneo internacional.