Olimpia vs Real España: chicas roban suspiros y ambiente de fiesta en el Nacional

Así se vivió el ambiente en el estadio Chelato Uclés, donde los aficionados del León y Real España llenaron de pasión cada rincón de las gradas.

El estadio Nacional Chelato Uclés se llenó de emoción y color. Así se vivió el ambiente entre los seguidores de Olimpia y Real España.

 Fotos: Emilio Flores y Marvin Salgado.
Como es de costumbre, la Ultra Fiel llenó de ambiente el estadio Nacional Chelato Uclés.
Este aficionado llamó la atención por llevar en sus manos un peluche muy reconocido.
Los aficionados empezaron a llegar al estadio para apoyar al León en este clásico ante Real España.
Menjívar demostró un gran gesto firmando la camiseta del Olimpia de esta pequeña aficionada.
Eduardo Espinel también sacó sonrisas, regalándole una foto a este aficionado.
Padre e hijo aprovecharon la lente de La Prensa para tomarse una foto.
Las gradas de Chelato Uclés empezaron a recibir a los aficionados.
Así llegaban los jugadores del Real España.
Así realizaban calentamiento los jugadores del Olimpia.
Este fiel aficionado del Real España participó en el Nacional con la camisa de su club.
Esta hermosa chica derrochó belleza con la camisa del Olimpia.
Así se vivía el ambiente en las gradas del estadio Nacional.
Este grupo de aficionados aprovechó la cámara de La Prensa para posar para las fotos.
