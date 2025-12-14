Jeaustin Campos revela claves de goleada de Real España y esto dijo de Motagua

Tegucigalpa, Honduras.

Cabe resaltar que Real España cayó en la primera fecha de la triangular A con marcador de 1-0 sobre el Olimpia en el estadio Morazán de San Pedro Sula, pero ahora ha recuperado terreno con la ilusión de luchar por el pase.

Jeaustin Campos, técnico del equipo Aurinegro, salió más que feliz por el enorme resultado en su segundo partido que los mete de lleno en la pelea por el primer lugar que les dará el boleto a la gran final del campeonato.

La triangular del Grupo A del torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional está al rojo vivo luego de la sorpresiva goleada de Real España por 3-0 sobre Motagua en el estadio Nacional Chelato Uclés por la fecha 2.

"Eso es lo bonito del fútbol, siento que en otros juegos hemos sido superiores en rendimiento y no ganamos. Así es este deporte, no siempre el que juega mejor, gana. Por supuesto que Motagua es un gran equipo, tiene jugadores de experiencia y sabíamos que iba a ser un partido donde íbamos a ceder la pelota y cerrar espacios", mencionó.

Y agregó: "Cambiamos algunas piezas en el segundo tiempo porque ya no era un juego de posesión, sino de transición. Así como pasó en el Morazán hace unas semanas, que triplicamos en acciones de gol y Motagua ganó, ahora nosotros. Creo que le cerramos bien los caminos, luego apelaron a tirar centros y terminamos de liquidar al contragolpe".

Jeaustin Campos continuó con los detalles de su triunfo 28 al frente de los aurinegros desde su llegada: "Las variantes estuvieron buenas para cambiarla la cara al equipo. De repente uno tiene el equipo en la cabeza, a veces no le sale, hoy sí. Súper orgulloso del equipo, por esa resiliencia que han mostrado, hemos jugado mejor que el rival en muchos partidos y no hemos tenido la justicia de un buen marcador".

Para la Máquina fue clave en la goleada que "fuimos finos en las dos porterías, eso nos faltaba, se los dije, a veces nos llegaban dos veces y nos marcaban. Fue bueno quitarse ese peso", aseguró.

Real España le dio vuelta a su esquema en el cierre del encuentro. "No era un discurso, era la realidad y ustedes son testigos, ustedes veían que jugábamos mejor. Desde el primer tiempo era la idea, luego sacrifiqué piezas como Roberto Osorto, que son más de posesión y así buscar la transición".