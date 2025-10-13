  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Deportes

FIFA sorprende y Chepe Bomba hace petición tras triunfo de Honduras en las eliminatorias de Concacaf

La selección hondureña no tuvo piedad y goleó a los haitianos en el estadio Nacional rumbo al Mundial 2026.

  • 13 de octubre de 2025 a las 19:19 -
  • German Alvarado
FIFA sorprende y Chepe Bomba hace petición tras triunfo de Honduras en las eliminatorias de Concacaf
1 de 23

Reacciones de la prensa nacional e internacional tras la goleada que le propinó la selección de Honduras a su similar de Haití por las eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026.
FIFA sorprende y Chepe Bomba hace petición tras triunfo de Honduras en las eliminatorias de Concacaf
2 de 23

La Selección de Honduras regresó a la senda del triunfo y vaya forma de hacerlo. La Bicolor le recetó un 3-0 a Haití en el Nacional por la jornada 4 de las Eliminatorias de la Concacaf rumbo al Mundial 2026.
FIFA sorprende y Chepe Bomba hace petición tras triunfo de Honduras en las eliminatorias de Concacaf
3 de 23

Telemundo señaló que Honduras arrasó.

FIFA sorprende y Chepe Bomba hace petición tras triunfo de Honduras en las eliminatorias de Concacaf
4 de 23

Publicación de la Concacaf.

FIFA sorprende y Chepe Bomba hace petición tras triunfo de Honduras en las eliminatorias de Concacaf
5 de 23

TD Más de Costa Rica se mostró preocupado por la goleada de Honduras.

FIFA sorprende y Chepe Bomba hace petición tras triunfo de Honduras en las eliminatorias de Concacaf
6 de 23

Diario Olé.

FIFA sorprende y Chepe Bomba hace petición tras triunfo de Honduras en las eliminatorias de Concacaf
7 de 23

Nahuel Lanzón, famoso personaje de Argentina, dejó su punto de vista sobre el triunfazo de Honduras.
FIFA sorprende y Chepe Bomba hace petición tras triunfo de Honduras en las eliminatorias de Concacaf
8 de 23

Deportes RPC de Panamá.

FIFA sorprende y Chepe Bomba hace petición tras triunfo de Honduras en las eliminatorias de Concacaf
9 de 23

El periodista Víctor Bustillo de Honduras tuvo palabras de elogios para Choco Lozano.

FIFA sorprende y Chepe Bomba hace petición tras triunfo de Honduras en las eliminatorias de Concacaf
10 de 23

Mario Figueroa, periodista de Diario Diez, recordó que Choco Lozano sufrió la pérdida de su abuelo previo al partido.

FIFA sorprende y Chepe Bomba hace petición tras triunfo de Honduras en las eliminatorias de Concacaf
11 de 23

Diario LA PRENSA destacando al Choco Lozano por su golazo en el Honduras vs Haití.

FIFA sorprende y Chepe Bomba hace petición tras triunfo de Honduras en las eliminatorias de Concacaf
12 de 23

Tomás Fonseca de Costa Rica destacó a Reinaldo Rueda por haber apostado por Rigoberto Rivas y Choco Lozano.

FIFA sorprende y Chepe Bomba hace petición tras triunfo de Honduras en las eliminatorias de Concacaf
13 de 23

Periodistas del extranjero dieron su punto de vista sobre el triunfazo de Honduras.

FIFA sorprende y Chepe Bomba hace petición tras triunfo de Honduras en las eliminatorias de Concacaf
14 de 23

La FIFA dejó este mensaje tras el 3-0 que Honduras le propinó a su similar de Haití en Tegucigalpa.

FIFA sorprende y Chepe Bomba hace petición tras triunfo de Honduras en las eliminatorias de Concacaf
15 de 23

Tigo Sports de Honduras.

FIFA sorprende y Chepe Bomba hace petición tras triunfo de Honduras en las eliminatorias de Concacaf
16 de 23

Salvador Aguilera, periodista de México, dejó su comentario sobre la selección de Honduras.

FIFA sorprende y Chepe Bomba hace petición tras triunfo de Honduras en las eliminatorias de Concacaf
17 de 23

Gustavo Roca de Honduras.

FIFA sorprende y Chepe Bomba hace petición tras triunfo de Honduras en las eliminatorias de Concacaf
18 de 23

German Alvarado de Diario LA PRENSA señaló lo que necesita Honduras para sellar el pase al Mundial 2026.
FIFA sorprende y Chepe Bomba hace petición tras triunfo de Honduras en las eliminatorias de Concacaf
19 de 23

Julio Cruz de Honduras.

FIFA sorprende y Chepe Bomba hace petición tras triunfo de Honduras en las eliminatorias de Concacaf
20 de 23

Chepe Bomba de Panamá sorprendió al compartir una imagen con la camiseta de Honduras.

FIFA sorprende y Chepe Bomba hace petición tras triunfo de Honduras en las eliminatorias de Concacaf
21 de 23

Chepe Bomba de Panamá hizo una petición a su selección tras el triunfo de Honduras.

FIFA sorprende y Chepe Bomba hace petición tras triunfo de Honduras en las eliminatorias de Concacaf
22 de 23

Diario Diez.

FIFA sorprende y Chepe Bomba hace petición tras triunfo de Honduras en las eliminatorias de Concacaf
23 de 23

Diario LA PRENSA de Honduras.
Cargar más fotos