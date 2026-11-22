Doha, Qatar.

El inicio de la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial Sub-17 de Qatar 2026 dejó otras goleadas, se confirmó a la primera clasificada a los dieciseisavos de final y las selecciones de la Concacaf no levantan cabeza en el torneo juvenil. La de Corea del Sur es la primera selección clasificada para los dieciseisavos de final del Mundial Sub-17 al golear este domingo 6-0 a la de Nueva Caledonia en una jornada en la que Arabia Saudita sorprendió a Francia, mientras que Grecia y Uruguay se acercan con seis puntos a la siguiente fase y Argentina sumó su primera victoria. Los surcoranos sellaron el pase tras arrollar a Nueva Caledonia, a la que ya dominada 5-0 cuando solo habían transcurrido 27 minutos con dos tantos de Kim Jiwoo, que completó su triplete tras el descanso de un partido en el que Corea del Sur hasta falló un penalti.

La sorpresa de la jornada la dio Arabia Saudita, que batió 0-1 a Francia con un tanto de Shaman Alkahtani que permite a su selección igualar a los 'bleus' con tres puntos en el Grupo D.

Panamá y Haití vuelven a perder en el Mundial Sub-17

Grecia sumó su segunda victoria en el torneo al ganar 2-1 a Panamá en un duelo en el que Sarafianos Papasarafianos marcó el gol de la victoria en el último suspiro para sitiar a su selección en una posición muy favorable para clasificarse para los dieciseisavos de final. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Georgios Siozios abrió el marcador al aprovechar un pase mal ajustado y rematar con fuerza desde fuera del área, antes de que Panamá empatara gracias a una internada del suplente Joseph López en el área y que Estevis López aprovechó para rematar de cabeza. Cuando el tiempo se agotaba, Papasarafianos marcó el 2-1 definitivo. También suma seis puntos Uruguay, que este domingo remontó para derrotar a Haití por 4-1. Marvenly Exilas adelantó a Haití a los veinte minutos de cabeza, pero los uruguayos reaccionaron y se pusieron por delante antes del descanso gracias a un remate en el área de Lautaro Muñoz y a un tiro libre desde la banda de Pablo Barreiro. Nicolás Rodríguez y Alan Soares redondearon el segundo triunfo celeste.

Ecuador y Uganda empataron sin goles en su partido del Grupo B en el que ambos equipos tuvieron ocasiones. La selección sudamericana se enfrentará ahora a la Corea del Sur en su último partido, que probablemente decidirá quién termina en primera posición, mientras que la selección africana se medirá a la de Nueva Caledonia. Argentina sumó su primera victoria y volvió a meterse en la lucha por el Grupo C tras imponerse 2-1 a Mozambique. La Albiceleste se adelantó con dos goles al principio con un disparo raso de Matheo Machuca y a un remate con el exterior del pie de Simón Escobar. Alirio Cuna recortó distancias desde cerca antes del descanso, pero Mozambique no logró encontrar el empate.

Así abrió la segunda fecha de la fase de grupos en Catar. 🙌#U17WC — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) November 22, 2026