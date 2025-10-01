Mundial Sub-20: México sale vivo ante España y se ilusiona con el pase a octavos

¡Siguen con vida! La Selección Sub-20 de México rescató en el último tramo del partido un valioso empate ante España (2-2) y respira tras disputar la jornada 2 del Grupo C del Mundial juvenil que se disputa en Chile.
Los aztecas comenzaron ganando en el encuentro ante los europeos con una brillante actuación del chico de 16 años Gilberto Mora del Tijuana. Fue el mismo que rompió el empate con una gran jugada individual, armó una pared de lujo y terminó con una exquisita definición: golazo al 32'.
Las cosas se complicaron para México, cuando antes del descanso se vino el empate de los españoles. El encargado de hacerlo fue Pablo Garcia que tampoco se quedó atrás y firmó una belleza de gol tras un disparo sobre los linderos del área en el 42.
Ya para la segunda parte se vivieron los otros tantos. Iker Bravo le dio la ventaja a España en el minuto 80, Mora hizo de la suyas para evitar la derrota y el jugador de Tijuana le dio la igualada a los mexicanos en el 90'.
Con este empate, la Selección de México se mantiene con vida en la Copa del Mundo Sub-20. De momento, se ubica en el segundo lugar del Grupo C con 2 puntos luego de su empate en la primera fecha ante Brasil.
Los aztecas son superados por Marruecos, líder de su encasillado con 3 unidades y que este miércoles se enfrenta a la 'Canarinha' (último con 1 punto), que busca ansiosamente su primer triunfo en la competencia juvenil.
México cierra la actividad en la fase de grupos ante Marruecos el próximo sábado 4 de octubre en el Estadio Elias Figueroa, mientras que España mide sus fuerzas ante Brasil el mismo día a las 2:00 PM, hora de Honduras ambos partidos.
Los combinados buscan sellar su pase a la siguiente ronda del Mundial Sub-20 de Chile, donde clasifican a los octavos de final los dos mejores de cada encasillado y los cuatro mejores terceros.