Mundial Sub-20: México sale vivo ante España y se ilusiona con el pase a octavos

¡Siguen con vida! La Selección Sub-20 de México rescató en el último tramo del partido un valioso empate ante España (2-2) y respira tras disputar la jornada 2 del Grupo C del Mundial juvenil que se disputa en Chile.

Los aztecas comenzaron ganando en el encuentro ante los europeos con una brillante actuación del chico de 16 años Gilberto Mora del Tijuana. Fue el mismo que rompió el empate con una gran jugada individual, armó una pared de lujo y terminó con una exquisita definición: golazo al 32'.

Las cosas se complicaron para México, cuando antes del descanso se vino el empate de los españoles. El encargado de hacerlo fue Pablo Garcia que tampoco se quedó atrás y firmó una belleza de gol tras un disparo sobre los linderos del área en el 42.