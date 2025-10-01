'Enemigo' del Barcelona en Champions, enfado de Hansi Flick y polémica ante PSG

El enfado de Flick tras derrota ante PSG, frustración del Barcelona, festejos del PSG y enemigo de los azulgranas presente en partido de Champions.
El abrazo entre Luis Enrique (PSG) y Hansi Flick (Barcelona) en la previa del segundo duelo de la Liga de Campeones.
Así fue el reencuentro de Luis Enrique con algunos de los jugadores del conjunto azulgrana.
El partido inició con un Barcelona muy dinámico y Lamine Yamal estaba siendo el protagonista de las mejores acciones.
Y apenas en el primer minuto del partido, la estrella juvenil del Barcelona se desató con una jugada individual tras quitarse dos marcas de espalda.
El Barcelona estaba encendido y abrió el marcador en el minuto 19 gracias a Ferran Torres, que remató de primeras un excepcional centro de Marcus Rashford.
"El Tiburón" anda desatado y así festejó con Pedri el primer tanto del encuentro. Este fue el estreno goleador del español en la presente Liga de Campeones.
Lamine Yamal se unió a los festejos con Ferran Torres. Hasta el momento, el Barcelona estaba dominando ante el PSG.
Y antes de llegar el empate, todo el PSG pide una expulsión de Frenkie de Jong tras una fuerte entrada.
Esta fue la acción polémica acción de Frenkie de Jong en donde todos reclamaron la roja.
El PSG empezó tomando más fuerza y el empate se vino en el 38. Nuno Mendes protagonizó una tremenda jugada individual y posteriormente asistió al joven delantero Senny Mayulu, que igualó el duelo.
El actual campeón de la Champions League no contó con sus figuras titulares en el ataque, pero Mayulu aprovechó la oportunidad para endosar el empate.
El PSG cerró mejor el primer tiempo y estuvo a punto de anotar el segundo ante los azulgranas.
Uno de los invitados que tuvo el partido fue el exjugador del Barcelona y Real Madrid, Luis Figo. El 'enemigo' de los azulgranas se hizo presente en el encuentro.
El exfutbolista luso vivo desde el palco del Estadio Olímpico Lluís Companys el duelo de la Champions de los catalanes y parisinos, una visita que ha suscitado expectación después de que en el año 2000 pasara de ser uno de los ídolos del barcelonismo a enemigo tras fichar por el Real Madrid, eterno rival del Barcelona.
Aquí Luis Figo con la jugadora y actual ganadora del Balón de Oro 2025 Femenino, Aitana Bonmatí del Barcelona.
En el segundo tiempo, Lamine Yamal desapareció en un partido que se terminó definiendo en la recta final.
Parecía que el Barça encontraba respiro en alguna contra, como la que acabó con un remate de Dani Olmo, habilitado por Ferran, que Hakimi sacaba bajo palos con Chevalier ya batido.
El Barcelona no sobrevivió a una contra en la que Hakimi culminaba su gran actuación regalando el gol a Gonçalo Ramos para que hiciera a placer el 1-2 en el minuto 90.
El enfado de Hansi Flick tras la última acción en donde su equipo se cayó para sumar su primera derrota en la Champions League.
Ramos evitó el fuera de juego y la frustración del Barcelona al final del partido fue evidente.
El Barcelona firmó su primera derrota en el arranque de la Champions League 2025-2026. Queda en el puesto 16 con 3 unidades.
Por su parte el PSG, actual campeón de la Champions League, se alza al tercer puesto con 6 puntos tras marchar con paso perfecto en el inicio.