Mundial Sub-17 FIFA: Inédito duelo por el título; fecha y horario

La justa mundialista tendrá un campeón inédito porque la final de la edición 2025 que se realiza en Qatar la disputarán Austria y Portugal, seleccionados que eliminaron este lunes en las semifinales a Italia y Brasil, respectivamente, y que buscarán su primera corona porque nunca antes dieron una vuelta olímpica.

Este lunes 24 de noviembre se conoció a las selecciones que estarán disputando sorpresivamente la Gran Final del Mundial Sub-17 que se realiza en Qatar.

La selección de Portugal venció a la de Brasil en los penaltis (6-5) tras un empate sin goles en el tiempo reglamentario y se medirá a la de Austria por el título del Mundial sub-17.

Brasil decidió entregar el control de balón a Portugal, que trató de buscar a su '9', que engatilló un potente disparo dentro del área pequeña en el minuto 11 bloqueado de manera salvadora por el brasileño Zé Lucas.

La segunda parte echó en falta más participación de los atacantes de ambos conjuntos, en unos 45 minutos de mucho control y pocas situaciones cercanas al gol. Así, Brasil, que ya pasó por penaltis en dieciseisavos ante Paraguay y en cuartos ante Francia, se volvió a jugar su suerte desde los 11 metros.

Ambos equipos acertaron en sus cuatro primeros lanzamientos. El portero luso Romario Cunha tomó la responsabilidad del quinto y su disparo salió desviado por encima de la portería. Con balón de partido y el pase a la final para Brasil, Ruan Pablo, uno de los especialistas a balón parado, estrelló el esférico en un palo, llevando el intercambio a la muerte súbita.

Tras dos lanzamientos, el lateral Ângelo Cándido pateó fuera y dejó a la Canarinha sin la posibilidad del pentacampeonato, mientras que la selección de José Lima buscará su primer título mundial de esta categoría ante la de Austria.

Cabe resaltar que Austria se convirtió en el primer finalista al vencer 2-0 a Italia con doblete de Johannes Moser (57’, 90+3’). Los italianos terminaron el partido con 10 jugadores por la expulsión de Benit Borasio (90+2’).