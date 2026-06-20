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Japón hace historia: vence a Túnez en el partido 1000 de las Copas del Mundo

Japón escribió una página especial en la historia del fútbol al derrotar a Túnez en el partido número 1000 de las Copas del Mundo.

  • Actualizado: 20 de junio de 2026 a las 23:22 -
  • Agencia EFE
Japón hace historia: vence a Túnez en el partido 1000 de las Copas del Mundo

Jugadores de Japón celebrando uno de los goles ante Tnez.

 Foto: EFE.
Monterrey, México.

Japón consiguió una victoria clave por 4-0 sobre Túnez en la segunda jornada del Grupo F del Mundial 2026 y dio un paso importante hacia los octavos de final.

Los Samuráis Azules mostraron autoridad durante gran parte del encuentro y encontraron la recompensa gracias a los goles de Daichi Kamada, Junya Ito y Ayase Ueda, quienes fueron las figuras de una noche que puede marcar el rumbo de su participación en la Copa del Mundo.

El conjunto asiático suma tres puntos fundamentales que lo colocando en puestos de clasificación y le permiten llegar con ventaja a la última fecha de la fase de grupos. Con este triunfo, Japón alcanza las cuatro unidades y depende de sí mismo para avanzar a la siguiente ronda, mientras que Túnez queda al borde de la eliminación tras sufrir su segunda derrota consecutiva en el torneo.

Noticia en desarrollo..

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Agencia EFE
Agencia EFE
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