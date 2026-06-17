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Portugal y Cristiano Ronaldo decepcionan: Pésimo estreno en el Mundial 2026

Portugal comenzó su participación en el Mundial 2026 con un resultado muy por debajo de las expectativas tras empatar 1-1 ante la República Democrática del Congo.

  • Actualizado: 17 de junio de 2026 a las 13:45 -
  • Agencia EFE
Portugal y Cristiano Ronaldo decepcionan: Pésimo estreno en el Mundial 2026

Cristiano Ronaldo, principal referente del equipo, tuvo una actuación discreta, no logró marcar diferencias en el frente de ataque y desperdició una clara ocasión de gol.

 Foto EFE.
Houston, Estados Unidos.

La selección de Portugal comenzó este miércoles su camino mundialista con un gris tropiezo contra la de República Democrática de Congo (1-1) en el NRG Stadium de Houston, en el que se derritió tras adelantarse a los seis minutos con Joao Neves.

Yoane Wissa igualó de cabeza al borde del descanso y Congo, en su regreso al Mundial 52 años después de la última vez, tuvo la mejor oportunidad para llevarse el partido en la reanudación, cuando Cedric Bakambu sacudió un poste.

A Portugal, encuadrado en el grupo K junto a Uzbekistán y Colombia, le faltó ritmo y Cristiano Ronaldo, en su sexto Mundial, perdonó sus dos oportunidades de gol, llegadas en la reanudación.

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El seleccionado del técnico español Roberto Martínez regresará a Houston la próxima semana para medirse con Uzbekistán en un partido que puede ser ya clave para su futuro en el torneo. Congo, por su parte, se enfrentará a Colombia en la segunda jornada.

En un estadio repleto de camisetas número 7 de Cristiano Ronaldo, Portugal salió a morder y tan solo tardó seis minutos para romper la igualdad de la mano de Joao Neves, con un perfecto cabezazo tras un centro desde la banda izquierda de Pedro Neto. Pero ese buen arranque se quedaría en una ilusión.

El centrocampista del París Saint-Germain lo celebró indicando el cielo, un homenaje al exinternacional portugués Diogo Jota, fallecido trágicamente el año pasado en un accidente de carretera.

El 11 titular de la selección nacional de Portugal que se enfrentó al Congo.

El 11 titular de la selección nacional de Portugal que se enfrentó al Congo.

 (Foto EFE.)

El bajón de Portugal

Portugal tuvo el partido bajo control, pero fue perdiendo verticalidad tras un monólogo en los primeros quince minutos. Bernardo Silva vio una amarilla tras apenas doce minutos y apenas tuvo protagonismo por la banda derecha y Bruno Fernandes tampoco supo aumentar el ritmo en el centro del campo.

Con su posesión, lenta y horizontal, Portugal no hizo daño a Congo, que siguió en el partido, y golpeó en su última oportunidad de la primera mitad.

Un centro de Arthur Masuaku en el quinto minuto del tiempo añadido fue aprovechado por Wissa para el 1-1 que desató la fiesta de la afición congoleña presente en el NRG Stadium.

Roberto Martínez quitó a Bernardo y dio paso a Francisco Conceiçao tras el descanso, pero Portugal siguió falto de ritmo y sin capacidad de verticalizar ante el bloque de cinco de Congo.

Cancelo vio como el linier le anulaba un gol de chilena dentro del área pequeña en el 55 por un claro fuera de juego y Congo no renunció a atacar. El seleccionado de Desabre saboreó la ventaja pocos segundos después, cuando Bakambu sacudió el poste con un potente disparo de pierna derecha.

Cristiano Ronaldo decepcionó en el estreno del Mundial 2026.

Cristiano Ronaldo decepcionó en el estreno del Mundial 2026.

 (Foto EFE.)

Sin chispa en la delantera

Martínez intentó abrir la lata al dar paso a Leao, Nélson Semedo y Gonçalo Ramos, pero su Portugal apenas pudo crear oportunidades de gol.

Sus mejores llegadas tuvieron a Conceiçao como protagonista. El extremo colocó dos centros rasos dentro del área para Cristiano, pero el delantero del Al-Nassr no consiguió rematarlas.

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Congo se defendió con orden y no renunció al salir al contragolpe, con un Bakambu que también perdonó una buena oportunidad en el 77 para dar ventaja a Congo.

Los números que dejó el duelo Portugal vs Congo en el debut de ambas selecciones en el Mundial 2026.

Los números que dejó el duelo Portugal vs Congo en el debut de ambas selecciones en el Mundial 2026.

 (Dato SOFASCORE. )

El empuje final de Portugal se quedó en un saque de esquina que Fernandes colgó de manera demasiado suave en el añadido. Un resumen de la actuación gris de una Portugal llamada, desde ya, a aumentar el nivel.

Según los datos de Sofascore, Portugal fue ampliamente superior a la República Democrática del Congo durante gran parte del encuentro, dominando la posesión del balón, generando más ocasiones de peligro y controlando el ritmo del juego de principio a fin. Sin embargo, la selección lusa volvió a evidenciar problemas de contundencia en los metros finales y no logró reflejar su dominio en el marcador

FICHA TÉCNICA:

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Agencia EFE
Agencia EFE
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