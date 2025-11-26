  1. Inicio
  2. · Deportes

Mundial 2026: La inédita decisión que tomó FIFA para "favorecer a España y Argentina

El ente que rige los destinos del fútbol informó los detalles del sorteo y reveló sorpresivamente una nueva medida.

  • 26 de noviembre de 2025 a las 15:29 -
  • Agencia EFE
Mundial 2026: La inédita decisión que tomó FIFA para favorecer a España y Argentina

España encabezada por Lamine Yamal se enfrentará a la Argentina en una finalísima previo al Mundial 2026.
Zúrich, España.

El sorteo de la fase de grupos del Mundial de Fútbol 2026, que se celebrará el próximo 5 de diciembre en el Centro Kennedy de Washington, separará a España y a Argentina, los dos mejores equipos clasificados, de manera que, si ambos ganan sus grupos, solo podrían enfrentarse en la final, anunció la FIFA este martes en un comunicado.

Si uno de los dos equipos no logra ganar su grupo, la 'protección' que los mantiene separados hasta la final desaparece. En ese caso, España y Argentina podrían enfrentarse antes, con la semifinal como el primer cruce posible, según el diseño del cuadro de eliminación directa del Mundial 2026.

Del Barça a Inglaterra, Real Madrid con fichaje y salida, hondureño sorprende

Esto garantiza que, aunque alguno no termine primero de su grupo, los dos equipos más fuertes aún no se encontrarán en rondas previas, como los cuartos de final.

Esta fórmula, que se replicará también con Francia e Inglaterra, el tercero y el cuarto clasificados, tiene como objetivo “garantizar el equilibrio competitivo”.

La Federación explicó que se han establecido "dos vías separadas hacia las semifinales al elaborar el calendario de partidos" para distribuir a los cuatro equipos mejor clasificados de cara al Mundial que se celebrará entre Estados Unidos, México y Canadá.

"De este modo, se garantiza que, en caso de ganar en sus grupos, los dos equipos mejor clasificados no se enfrentarán antes de la final", aseguró la FIFA.

Además, la FIFA también ha introducido novedades para el sorteo respecto a los países anfitriones, cuyas bolas en el bombo serán de un color diferentes para segurar que se asignan a la primera posición del grupo A, en el caso de México, la primera del grupo B para Canadá, y la primera del grupo D para Estados Unidos.

Mundial Sub-17: así se definirá la final y la pelea por el tercer lugar

Además de los anfitriones y los mejores clasificados, en el primer bombo se encontrarán Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, República de Corea, Ecuador, Austria, Australia, en el segundo.

En el tercero, Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudí y Sudáfrica.

Y Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, y los que queda por clasificar, en el cuarto.

En principio no habrá más de un equipo de la misma confederación en un mismo grupo, esta regla solo se prodrá romper en el caso de la UEFA, pero nunca habrá más de dos.

El próximo 5 de diciembre se conocerán los grupos de la primera fase del Mundial y al día siguiente el calendario de partidos y los estadios en los que se jugará.

Cristiano lo tiene decidido: el sorpresivo lugar de su boda con Georgina

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias