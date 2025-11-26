Mundial 2026: La inédita decisión que tomó FIFA para "favorecer a España y Argentina

Zúrich, España.

El sorteo de la fase de grupos del Mundial de Fútbol 2026, que se celebrará el próximo 5 de diciembre en el Centro Kennedy de Washington, separará a España y a Argentina, los dos mejores equipos clasificados, de manera que, si ambos ganan sus grupos, solo podrían enfrentarse en la final, anunció la FIFA este martes en un comunicado. Si uno de los dos equipos no logra ganar su grupo, la 'protección' que los mantiene separados hasta la final desaparece. En ese caso, España y Argentina podrían enfrentarse antes, con la semifinal como el primer cruce posible, según el diseño del cuadro de eliminación directa del Mundial 2026.

Esto garantiza que, aunque alguno no termine primero de su grupo, los dos equipos más fuertes aún no se encontrarán en rondas previas, como los cuartos de final. Esta fórmula, que se replicará también con Francia e Inglaterra, el tercero y el cuarto clasificados, tiene como objetivo “garantizar el equilibrio competitivo”. La Federación explicó que se han establecido "dos vías separadas hacia las semifinales al elaborar el calendario de partidos" para distribuir a los cuatro equipos mejor clasificados de cara al Mundial que se celebrará entre Estados Unidos, México y Canadá. Boletín deportes Las noticias deportivas más importantes a nivel nacional e internacional.. "De este modo, se garantiza que, en caso de ganar en sus grupos, los dos equipos mejor clasificados no se enfrentarán antes de la final", aseguró la FIFA. Además, la FIFA también ha introducido novedades para el sorteo respecto a los países anfitriones, cuyas bolas en el bombo serán de un color diferentes para segurar que se asignan a la primera posición del grupo A, en el caso de México, la primera del grupo B para Canadá, y la primera del grupo D para Estados Unidos.