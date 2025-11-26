Mundial Sub-17: así se definirá la final y la pelea por el tercer lugar

El Mundial Sub-17 llegó a su etapa decisiva con una final que reúne a dos de las selecciones más consistentes del torneo, luego de varias rondas marcadas por actuaciones individuales destacadas, giros tácticos y eliminaciones inesperadas. En este contexto, según las casas de apuestas más populares en Estados Unidos, Portugal aparece como el máximo favorito para quedarse con el título debido a su consistencia en todas las fases del torneo y su capacidad ofensiva frente a rivales de distintas características. Sin embargo, Austria ha sido la gran sorpresa y tiene posibilidades reales de dar la sorpresa y llevarse a casa el ansiado trofeo.. Con el duelo por el campeonato definido y el encuentro por el tercer puesto listo para disputarse entre Italia y Brasil, el torneo Sub-17 cierra un ciclo lleno de talento emergente, historias inesperadas y exhibiciones que proyectan a varias jóvenes figuras hacia categorías superiores en los próximos años.

Camino a la final: así avanzaron los dos finalistas

Austria y Portugal tuvieron que atravesar un arduo camino para instalarse en el partido por el título.

Austria firmó una fase de grupos impecable dentro del Grupo L, donde terminó como líder con 9 puntos tras ganar sus tres encuentros:

1-0 frente a Arabia Saudita

3-0 contra Malí

4-1 ante Nueva Zelanda

Su solidez defensiva, acompañada del desequilibrio ofensivo de Johannes Moser (hoy máximo goleador del torneo) marcó la diferencia desde el inicio del certamen. Boletín deportes Las noticias deportivas más importantes a nivel nacional e internacional.. Portugal, por su parte, terminó como segundo lugar del Grupo B con 6 puntos. Los lusitanos debutaron con una goleada 6 -1 sobre Nueva Caledonia, repitieron dominio con un 6 - 0 frente a Marruecos y cerraron la fase con una derrota 2 - 1 ante Japón. Aun así, su producción goleadora y un plantel acostumbrado a competir en instancias europeas los mantuvo como uno de los candidatos naturales a avanzar. En las rondas eliminatorias, Austria mantuvo el paso firme. Primero venció 2 - 0 a Túnez en 16avos, mostrando nuevamente orden defensivo y capacidad para controlar ritmos de partido. Luego, en Octavos, sorprendió con una goleada 4 - 0 a Inglaterra, campeona de la edición 2017. En Cuartos continuó su marcha al superar 1 - 0 a Japón, sosteniendo su etiqueta de una de las mejores defensas del torneo.

Dieciseisavos, octavos y cuartos de final: los partidos que marcaron el rumbo

Portugal también vivió una ruta exigente. En 16avos derrotó 2 - 1 a Bélgica, para después firmar una actuación contundente en Octavos con un 5 - 0 sobre México. En Cuartos, superó 2 - 0 a Suiza, consolidando su crecimiento competitivo conforme avanzaban las fases. Su camino hacia las semifinales dejó clara su capacidad ofensiva y equilibrio en momentos determinantes.

Semifinales: el pase al partido por el título

La semifinal de Austria marcó un capítulo histórico. Enfrente tenía a Italia, una de las selecciones más sólidas del torneo. Tras resistir el dominio italiano en la primera parte (con posesión del 70% para la Azzurra) Austria reaccionó en el complemento. Johannes Moser, abrió el marcador al 57 con una diagonal letal y sentenció el partido al 90+3’ con un tiro libre directo tras la expulsión de Borasio. Portugal vivió una semifinal totalmente distinta: un duelo cerrado ante Brasil que terminó 0 - 0 en tiempo regular. La igualdad llevó el partido a una tanda de penales dramática, donde los lusitanos ganaron 6 - 5, obteniendo así su boleto a la final. Portugal llega a este partido decisivo con una ligera ventaja competitiva por su experiencia en duelos de alto nivel ante rivales europeos.

Fortalezas y debilidades de Austria y Portugal rumbo a la final

Austria llega a la final como la gran revelación del Mundial Sub-17, un equipo que avanzó desde la fase de grupos con puntaje perfecto y que ha construido su identidad en torno a un pilar muy claro: una defensa sólida a prueba de todo.. Además, la escuadra austríaca también mostró capacidad para resistir tramos largos de presión, sin embargo, la dependencia de su estructura colectiva puede convertirse en debilidad cuando tenga que remontar ante adversarios con velocidad ofensiva y espacios abiertos. Portugal, por su parte, presenta fortalezas distintas: una ofensiva explosiva y una capacidad notable para imponerse en partidos de ritmo alto. En la fase de grupos marcó doce goles en dos encuentros consecutivos, lo que demostró el alcance de su potencial ofensivo. Su reciente título como campeón europeo Sub-17 añade a su perfil una experiencia competitiva considerable. Sin embargo, la derrota 2 - 1 ante Japón en la fase de grupos expone una debilidad concreta frente a rivales que presionan alto y aprovechan errores defensivos, un escenario que podría comprometer su rendimiento si la final se convierte en duelo cerrado y táctico. En resumen, Austria se apoya en su solidez colectiva, su capacidad de resistencia y la figura dominante de Moser, mientras que Portugal llega con mayor ritmo ofensivo, profundidad en su ataque y la confianza de experiencia europea. Ambas selecciones entran a la final con caminos muy distintos, pero con fortalezas suficientes para aspirar al título y debilidades que podrían definir el desenlace del partido decisivo.

El partido por el tercer lugar

El juego por la medalla de bronce enfrentará a Brasil e Italia, dos selecciones que se quedaron a las puertas de la final después de recorridos sólidos y eliminaciones muy distintas en semifinales. El duelo por el tercer lugar reúne a dos equipos con perfiles distintos. Italia construyó un torneo basado en la posesión, el orden táctico y las progresiones desde los costados, mientras que Brasil apostó por un ritmo más vertical y por la potencia física en sus transiciones ofensivas. Ambos llegan heridos por la eliminación, pero con argumentos para ofrecer un partido abierto: Italia buscará imponer su estilo de control, mientras que Brasil intentará explotar la velocidad y el desequilibrio individual que mostró durante toda la competencia. Los reflectores también estarán sobre futbolistas que protagonizaron la campaña de cada selección. En Italia, jugadores como Inacio y Campaniello generaron peligro constante en semifinales, aunque se quedaron sin puntería en momentos clave. En Brasil, la atención vuelve sobre Dell, señalado por FIFA como uno de los atacantes más dominantes del torneo por su potencia y capacidad de definición.

