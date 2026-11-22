Comayagua, Honduras.

Motagua se quedó con el clásico capitalino al imponerse 2-0 sobre Olimpia este domingo 22 de noviembre, en el compromiso correspondiente a la jornada 15 del torneo Apertura 2026-2027 de la Liga Nacional de Honduras. Las Águilas hicieron valer su condición de locales y consiguieron un triunfo importante frente a su máximo rival. El encuentro tuvo que trasladarse al estadio Carlos Miranda de Comayagua, debido a que el estadio Nacional de Tegucigalpa fue alquilado para la realización de un evento religioso durante el fin de semana. Desde el arranque, los azules mostraron sus intenciones de hacer daño y apenas a los 30 segundos Jonathan Moya penetró el área, pero su remate fue desviado por Edrick Menjívar. Cinco minutos después, Jefryn Macías también probó de cara al arco.

La insistencia motagüense encontró recompensa al minuto 7, cuando Clever Portillo sacó un potente disparo de derecha que superó a Menjívar para establecer el 1-0. La anotación le permitió al equipo de Javier López jugar con mayor confianza, mientras los dirigidos por Eduardo Espinel intentaban reaccionar. Macías estuvo cerca de ampliar la diferencia con otro disparo de media distancia, pero la pelota no terminó en las redes. Al minuto 27 llegó otra acción que encendió la polémica, cuando Denis Meléndez mandó el balón al fondo de la portería y los jugadores azules celebraron el segundo tanto. Sin embargo, el árbitro Nelson Salgado señaló una supuesta falta en ataque del mediocampista sobre Clinton Bennett y decidió invalidar la anotación. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Pese a los intentos de ambos clubes en la recta final de la primera parte, el marcador no sufrió modificaciones y Motagua se marchó al descanso con la ventaja mínima.

Después del entretiempo, el desarrollo del clásico mantuvo una dinámica similar. Al minuto 50, Moya tuvo una buena oportunidad para aumentar la diferencia tras aprovechar un error de la zaga olimpista, pero su remate terminó directamente en las manos de Menjívar. Más adelante, Jesús Batíz intentó sorprender con un disparo de larga distancia que se marchó por encima del travesaño, mientras Michaell Chirinos también buscó inquietar a Luis Ortiz con un remate.



Olimpia quedó expuesto defensivamente al minuto 70 y Motagua encontró espacios para atacar con cuatro futbolistas, pero los azules no estuvieron acertados en la definición y dejaron escapar una oportunidad inmejorable. Las Águilas continuaron buscando tranquilidad en el resultado y finalmente encontraron el segundo gol mediante una pelota parada: Alejandro Reyes ejecutó un tiro de esquina y Luis Vega apareció en el área para conectar de cabeza y colocar el 2-0. Cuando el partido parecía sentenciado, los albos tuvieron la oportunidad de descontar desde el punto penal en el tiempo añadido. Al minuto 90+4, Michaell Chirinos asumió la responsabilidad, pero se encontró con una gran intervención de Luis Ortiz, quien detuvo el lanzamiento y mantuvo su portería en cero.

SIGUE CON OPCIONES

Con este triunfazo, Motagua llegó a 31 puntos y se mantiene en la tercera posición de la tabla, con la posibilidad de finalizar las vueltas regulares en el segundo puesto y conseguir el boleto directo a las semifinales. El panorama sigue abierto para las Águilas, que tienen la misma cantidad de unidades que Marathón. Sin embargo, el Monstruo Verde ocupa actualmente la segunda plaza gracias a su mejor diferencia de goles.

Todo se definirá en la última jornada, programada para el próximo fin de semana. Motagua tendrá que visitar al Olancho FC, mientras que Marathón recibirá al Génesis FC en un compromiso que también será determinante para la clasificación. Los azules necesitan cerrar con otra victoria y estar atentos a lo que suceda con los verdolagas para intentar quedarse con una posición privilegiada en la fase final del campeonato.



La victoria en el clásico representa un impulso anímico importante para Motagua, que llega a la recta definitiva con la confianza de haber derrotado a su máximo rival y con la posibilidad de mejorar su posición en la tabla. Del otro lado, Olimpia sufrió una derrota dolorosa ante Motagua, especialmente por tratarse de uno de los partidos de mayor rivalidad del fútbol hondureño. El conjunto merengue no pudo encontrar la fórmula para superar la defensa azul y terminó encajando dos goles en el estadio Carlos Miranda. No obstante, el resultado no modifica su principal objetivo cumplido en la fase regular: el equipo albo aseguró el liderato de las vueltas del Torneo Apertura 2026, por lo que mantiene una posición favorable de cara a la definición del campeonato.

FICHA TÉCNICA:

MOTAGUA: (2) – Luis Ortiz, Cristopher Meléndez, Pablo Cacho, Luis Vega, Clever Portillo, Óscar Discua (Giancarlo Sacaza 80’), Denis Meléndez (Jordan García 80’), Rodrigo Gómez (Alejandro Reyes 54’), Jeffryn Macías, Jonathan Moya (Rodrigo de Olivera 68’), Jesús Batiz (Jeffry Miranda 68’).

Técnico: Javier López

Goles: Clever Portillo (06’), Luis Vega (76’).