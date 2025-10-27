  1. Inicio
Motagua detalla la lesión de Luis Vega previo al duelo ante Cartaginés

Motagua confirmó este lunes que su zaguero Luis Vega sufre una tendinitis en la rodilla derecha.

  • 27 de octubre de 2025 a las 15:01 -
  • Jafeth Barralaga
Luis Vega, defensa central del Motagua.

 Foto: cortesía.
Tegucigalpa, Honduras.

El defensor hondureño Luis Vega subió las alarmas en el campamento de Motagua tras confirmarse que sufre una tendinitis en la rodilla derecha, producto de una sobrecarga muscular por la intensa actividad física de las últimas semanas.

El zaguero venía arrastrando molestias desde antes de los compromisos disputados en Costa Rica , lo que ha obligado al cuerpo médico azul a tomar precauciones para evitar una lesión de mayor gravedad.

La Prensa conoció que la molestia que presenta Vega está directamente relacionada con la acumulación de minutos y el poco descanso entre partidos, un escenario que podría derivar en una lesión más seria si no se maneja con cuidado. Sin embargo, "El Ingeniero" estará en la lista del compromiso de este martes ante Cartaginés .

El defensor hondureño Luis Vega presenta una tendinitis en el tendón patelar de la rodilla derecha, una molestia que se le ha cargado por el exceso de actividad física. La lesión no requiere cirugía, pero sí demanda reposo y terapia para evitar complicaciones mayores, ya que si el tendón llegara a romperse, el panorama sería más serio.

La Prensa conoció que la situación de Vega es similar a la que ha venido padeciendo Kervin Arriaga, y pese a las molestias, el jugador fue incluido en la lista de convocados para el duelo ante Cartaginés, aunque su participación dependerá de la evolución de su recuperación.

El cuerpo técnico encabezado por Javier López está consciente de la importancia del duelo ante los costarricenses, pero también reconoce el riesgo que implicaría forzar su regreso prematuro para el cotejo por el boleto a la Champions de Concacaf 2026.

Cartaginés le ganó al Motagua en la ida del repechaje por el boleto a la Champions de Concacaf. La vuelta es este martes 28 de octubre a las 8:00 PM en el Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa.

Redacción web
Jafeth Barralaga

