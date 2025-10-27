Motagua detalla la lesión de Luis Vega previo al duelo ante Cartaginés

Tegucigalpa, Honduras.

El defensor hondureño Luis Vega subió las alarmas en el campamento de Motagua tras confirmarse que sufre una tendinitis en la rodilla derecha, producto de una sobrecarga muscular por la intensa actividad física de las últimas semanas.

El zaguero venía arrastrando molestias desde antes de los compromisos disputados en Costa Rica , lo que ha obligado al cuerpo médico azul a tomar precauciones para evitar una lesión de mayor gravedad.

La Prensa conoció que la molestia que presenta Vega está directamente relacionada con la acumulación de minutos y el poco descanso entre partidos, un escenario que podría derivar en una lesión más seria si no se maneja con cuidado. Sin embargo, "El Ingeniero" estará en la lista del compromiso de este martes ante Cartaginés .