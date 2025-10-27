Liga de Ascenso: definidos los cruces de semifinales del Apertura 2025-2026

En el primer cruce, Arsenal SAO de Cantarranas igualó 1-1 en el partido de ida ante Pumas de Las Vegas , con goles de José Gutiérrez para los felinos y Jesús David Posso para los locales.

Dos equipos con historial en la Liga Nacional se enfrentarán a clubes que quieren dar un golpe sobre la mesa y ratificar el buen rendimiento que han demostrado en el torneo actual.

La Liga Nacional de Ascenso entra en su etapa decisiva. Tras una intensa fase de cuartos de final, ya están definidos los cuatro equipos que pelearán por un lugar en la gran final del Torneo Apertura 2025-2026.

En la vuelta, el marcador volvió a terminar igualado, por lo que Arsenal avanzó gracias a su mejor posición en la tabla general

Por su parte, la Real Sociedad confirmó su favoritismo. En el duelo de ida se impuso 2-1 ante FC Santa Rosa , y en la vuelta volvió a ganar 3-2 en Tocoa, con la destacada actuación de Rony Martínez y Brandon Turner, autores de los goles. El global de 5-3 selló el pase de los aceiteros a las semifinales.

En otra llave, Estrella Roja de Danlí dejó fuera al Deportes Savio . El equipo danlidense había goleado 4-0 en el partido de ida y luego manejó el resultado con un empate sin goles en el choque de vuelta, pese a sufrir dos expulsiones.

Finalmente, CDS Vida de La Ceiba protagonizó una de las series más cerradas. En la ida, Pirata de Nacaome resistió con un 0-0, pero en el encuentro decisivo los cocoteros se impusieron 1-0 con gol de Ederson Fúnez, desatando la alegría de su afición en el Estadio Municipal Ceibeño.

Cruces en semifinales

Vida vs Estrella Roja

Ida en Danlí y vuelta en La Ceiba.

Arsenal SAO vs Real Sociedad

Ida en Cantarranas y vuelta en Tocoa.

En esta fase ya no se aplicará la posición en la tabla como criterio de desempate, por lo que las series se decidirán directamente en el campo.

La Liga de Ascenso entra en su recta final con cuatro equipos que sueñan con el título del Apertura 2025-2026 y la promoción a la Liga Nacional de Honduras.