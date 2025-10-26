  1. Inicio
Hija de leyenda, enfado de Menjívar, las grúas en el Nacional y petición a Moya

Estas son las imágenes más curiosas que dejó el clásico Olimpia vs Real España por la jornada 16 del Apertura 2025.

  • 26 de octubre de 2025 a las 19:40 -
  • German Alvarado
Mira las imágenes más curiosas que dejó el clásico Olimpia vs Real España en donde los albos se impusieron 2-1.

 Fotos Marvin Salgado y Emilio Flores.
Este domingo en el Olimpia vs Real España nos llevamos una gran sorpresa: Comenzó la etapa final del proyecto de la instalación del moderno techado que tendrá la localidad de sol centro del Estadio Nacional Chelato Uclés.
Este día, obreros con una gigantesca grúa de 90 toneladas han iniciado con la instalación de las primeras tres trabes que conformarán la estructura del nuevo techo de la instalación deportiva.
Son 12 trabes en total las que conforman el techo retráctil que está el coloso capitalino, y que estarán acopladas en las bases para luego colocar la membrana que cubrirá el sector de sol.
Este nuevo proyecto dará mayor comodidad a los asistentes y forma parte de un proyecto de modernización del estadio que incluye también la mejora de graderías, la construcción de un centro comercial y la instalación de butacas.
El proyecto busca transformar el histórico Chelato Uclés en un recinto moderno, cómodo y a la altura de los grandes escenarios internacionales.
Emily Obando (izquierda), hija de la leyenda Nene Obando, robó suspiros ya que llegó como edecán para el duelo Olimpia vs Real España.
El joven Clinton Bennett hizo su debut como titular en Olimpia, en la jornada anterior había debutado en la Liga Nacional. Al chico lo raparon por su estrenó.

El 11 titular del Olimpia que mandó a la cancha Eduardo Espinel. Presentó una alineación con variantes ya que el próximo jueves enfrentan al Alajuelense por la semifinal de vuelta de la Copa Centroamericana 2025.
El Olimpia pegó primero a los 16 minutos del primer tiempo por intermedio de Kevin López.

Kevin López celebró con euforia su gol que abrió el marcador en el Olimpia vs Real España.

El beso de Kevin López para su pareja que estaba en el estadio Nacional.
Real España estuvo cerca de empatarlo a los 32 minutos del primer tras un cabezazo de Wesly Decas que dio en el poste.

El lamento de Wesly Decas luego de que su cabezazo pegó en el poste.

Hubo un susto sobre el final del primer tiempo tras fuerte encontronazo entre Devron García y Jerry Bengtson.

Jerry Bengtson lamentando el golpe sufrido y fue auxiliado por Buba López.

Devron García fue vendado en su cabeza, volvió al campo, pero para el segundo tiempo fue reemplazado.
Nixon Cruz fue de lo mejor del Real España y tuvo algunas ocasiones que pasaron cerca.

Nixon Cruz del Real España lamentando un remate que rozó el palo.
Una bella aifionada del Olimpia captada en el sector de sol del estadio en la segunda parte. La chica estaba nerviosa.

Yustin Arboleda ingresó en el segundo tiempo y se encargó de liquidar el partido mediante un penal .
Yustin Arboleda transformó en gol un claro penal que Daniel Aparicio cometió.

Yustin Arboleda celebrando su penal anotado con Dereck Moncada.

Real España lo descontó a los 90 minutos: El brasileño Gustavo Moura aprovechó el rebote tras penal de Moya que atajó Edrick Menjívar y la mandó al fondo de las redes.
Edrick Menjívar estaba enfadado con los árbitros ya que denunció que el balón había salido tras su penal detenido y que posteriormente dio en el palo.

El pitazo final y llegó y cuando los jugadores se iban a los camerinos, el joven Elías Cañada del Olimpia le pidió una fotografía a Brayan Moya, el delantero del Real España accedió de forma muy amena.
