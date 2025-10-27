Alajuelense recibe malas noticias previo al juego contra Olimpia

Costa Rica.

Sin embargo, Alajuelense reza porque uno de sus referentes en el 11 titular salió del encuentro lesionado y su pronóstico es reservado. Incluso, el club Manudo no se ha atrevido a dar un informe médico.

Los Manudos disputaron un partido por el campeonato de Costa Rica este domingo 26 de octubre donde vencieron por 3-2 al Pérez Zeledón para continuar al frente de la clasificación.

Alajuelense se prepara para viajar a Honduras donde se medirá al Olimpia en el juego de vuelta de las semifinales de la Copa Centroamericana 2025 luego del empate 1-1 que protagonizaron el pasado jueves 23 de octubre en el estadio Alejandro Morera Soto.

Washington Ortega, portero uruguayo titular del Alajuelense de 31 años, sufrió un golpe en la rodilla izquierda y al minuto 68 fue reemplazo, ingresando el novel Johnny Álvarez de 21 años.

“De Washington no tengo un informe claro. Hay que esperar al otro día y ver el punto. Dios quiera que no sea nada, porque es muy importante, nos vamos a jugar la vida el jueves y necesitamos de él”, declaró Óscar Ramírez, técnico del Alajuelense, en la conferencia de prensa.

Por su parte, el lateral izquierdo Ronald Matarrita confesó que: "estoy muy contento de que él haya tenido esa madurez para salir. Hacer un cambio de portero no es común, pero lo hizo pensando en el siguiente partido".

Alajuelense tiene prevista llegar a Tegucigalpa este martes 28 de octubre, el encuentro frente al Olimpia es el jueves 30 de octubre desde las 8 de la noche en el estadio Nacional Chelato Uclés de la ciudad de Tegucigalpa.

La baja confirmada de los Manudos es el experimentado delantero Joel Campbell, quien por acumulación de tarjetas amarillas no estará en el compromiso por el boleto a la gran final de la Copa Centroamericana.