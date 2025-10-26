Jeaustin Campos analiza la derrota ante Olimpia y palpita el duelo ante Xelajú

Tegucigalpa, Honduras.

El estratega costarricense profundizó en su evaluación del rendimiento del Real España, habló sobre la participación del club en la Copa Centroamericana y manifestó sentirse satisfecho con lo que mostró su equipo en el terreno de juego.

Al finalizar el encuentro, el entrenador de la Máquina, Jeaustin Campos, ofreció declaraciones en las que analizó el desempeño de su equipo frente a los Leones.

DECLARACIONES

Muy buenas noches, profesor Jeaustin Campos, qué gusto que esté con nosotros. Número uno, consulta su valoración en general del partido, si está satisfecho en todas las líneas con el trabajo que se hizo y qué hizo falta para obtener un mejor resultado esta noche en la capital.

—Sí, buenas noches. Primero, agradecerle a Dios la posibilidad de que estemos todos acá, que nos dé un día más de vida y un partido más. El resultado, no sé, no quiero desmeritar el triunfo de Olimpia porque jugaron bien, pero yo siento que hoy, a pesar de que tuvimos algunas ausencias, me gustó el partido, me gustó mi equipo. Jugamos de media cancha para arriba, jugamos con chicos de 18, 19 años, un chico de 17, y jugaron como si estuvieran en el patio de la casa. Eso me gustó muchísimo, tuvimos la personalidad.

A un equipo como el Olimpia, cuando le quitás la pelota —como cuando le quitamos el balón—, cuando tenemos jerarquía en el medio campo para hacerlo no tan bien como de costumbre, para tener bastantes llegadas en 60 o 70 minutos, tenés que matarlo; no podés. Prácticamente fueron dos despistes nuestros los que dieron al traste con el juego, eso en nuestra defensa. Obviamente, ya cuando adelantamos un poco las líneas, en el caso de Moya, que fue jugador de segunda punta, ellos tuvieron dos o tres contragolpes, y tal vez se ve que estuvo muy parejo, pero fue también una situación impulsada por nosotros, por nuestro afán de ir a empatar y después de ir a cortar la distancia.

Sí, obviamente, la jerarquía de nuestro rival en cualquier momento te la va a embocar, y eso lo teníamos claro. Hasta le ayudamos. Me da mucho pesar por los jugadores porque fueron dos errores muy horribles, de bulto, y eso dio al traste con el resultado y con el buen trabajo que hicieron.

Usted mencionaba ahorita la deficiencia que tuvo Olimpia. ¿Cree que para el partido que se avecina por la Copa Centroamericana le preocupa la deficiencia de sus jugadores al momento de concretar las jugadas?

—Sí, bueno, hay dos ocupaciones, no preocupaciones, pero sí nos estamos ocupando de tener muchas opciones, de generar muchas opciones. Cuando hablamos de definición o de necesidad de goles, son, para mí, dos situaciones específicas: una, la técnica en la definición; y otra, los movimientos en ofensiva y algunas automatizaciones para crear situaciones ofensivas en mayor cantidad. Creo que eso lo estamos haciendo.

Hoy escribo Moura, que la verdad se lo merecía, y hoy generamos muy buenas acciones; cosa que en el partido contra Xelajú no lo hicimos. Entonces, nos ocupamos hoy de llegar con gente, de pisar área, contra un equipo que juega muy parecido. Las sensaciones son buenas. Allá en Guatemala tenemos que ir a hacer lo que entra en todos los equipos a un campo de fútbol: anotar un gol. Vamos con la confianza de hacer un buen juego hoy y de haber descansado a algunos muchachos y algunos lesionados que venían con golpes. De hecho, Jhow tampoco pudo venir, no se ha recuperado del todo. Osorto, después de dos meses y medio de no jugar, ya está sumando minutos. Entonces, el caso de Dixon, que tampoco hizo un jugador de medio campo para arriba, genera mucho y alimenta mucho a los delanteros. Por eso te quería decir que también hemos estado un poco ayunos de eso, por la falta de generación que le hemos buscado. Estamos en eso, y bueno, llega la hora de ponerlo a prueba el miércoles.

Y en base a eso, también visualizando que a la vuelta de la esquina tiene ese partido tan importante ante Xelajú, por eso reservó gente, al igual que Olimpia, pensando en la importancia que tiene aquel partido. Pero en el caso de ustedes, siento que tienen esa obligación de asentarse un poco más en la tabla de posiciones. ¿Es así? ¿Lo valoró usted de esa manera?

—Sí, en realidad hoy los dos equipos hicimos muchas variantes. De repente, en cuanto a experiencia o jerarquía, tal vez nosotros no tenemos tanto plantel como los demás. Hablo de experiencia y de jerarquía. De talento, me parece que hoy se vio demostrado que hay chicos que tienen un gran futuro y están exhibiendo un buen presente.

Pero yo siento que, por lo menos, de aquí al miércoles tengo un partido para ir a la final y tengo cinco para ver si puedo clasificar o no. Entonces, por regla de tres, diríamos que lo más importante son los 90 minutos que tenemos aquí y después resolveremos. Hoy queríamos ganar, queríamos puntuar y ganar, y ustedes lo notaron. Más que nosotros dejamos de lado el partido; No le pusimos cuidado. Por el contrario, si ustedes vieron, tal vez no jugaron los titulares o los que normalmente vienen jugando, pero el equipo salió desde el primer momento a ganar el partido. Eso no condiciona el hecho de que jugamos con mucha gente que normalmente no actúa, ni condiciona el ímpetu y las ganas que tenemos de salir con los tres puntos.

Y aprovechándolo, porque sabemos que no puede dar conferencias de prensa en la competencia internacional, hoy que dos clubes hondureños están a la puerta de poder llegar a una final, ¿qué significa para usted, que está aquí como tico, lo que está viendo del fútbol de Honduras actualmente, de que dos clubes estén ahí cerquita de llegar a una final de esta competencia? Y la selección también está ahí cerquita de llegar a una Copa del Mundo.

—Pienso que es una excelente oportunidad para no solo fijarse en Centroamérica, sino también en el Mundial. Creo que hay una generación importante de futbolistas ahora, hondureños, tanto en nuestro club como en la base de la selección y en la selección misma. Pero es un momento. Ojalá que podamos llegar a la final los dos. Ojalá que Honduras pueda ir al Mundial.

Lo más importante es darnos cuenta de que todavía hay muchísimas áreas de mejora a nivel de fútbol. Chicos de 17, 18, 19 años, y ocupamos un trabajo óptimo o mucho mejor a nivel juvenil. Imagínate lo que podemos tener en dos o tres años. Entonces, no hay que obnubilarnos con el éxito actual, sino también buscar que ese éxito sea constante. Porque ha pasado en mi país, aquí también: hay picos altos de rendimiento, pero parecen un electrocardiograma. Subimos y bajamos porque no hay constancia. Mantener ese nivel generación tras generación cuesta mucho.

Pero yo me iría más por ese lado. Que esto sirva para que nos beneficiemos todos del fútbol. Ojalá también me sirva que Honduras vaya al Mundial, como entrenador del Real España. Sabemos que hay un importante aporte económico con el Mundial, y eso ayudará a mejorar canchas y muchas otras cosas.

Así que, bueno, primero Dios, que el miércoles y el jueves sean grandes noches para Honduras, y después esperar a ver cómo le va a la selección.

