Olimpia se consolida como líder: Tabla de posiciones de la Liga Nacional

La jornada 16 del Torneo Apertura 2025-2026 de la Liga Nacional de Honduras dejó como gran protagonista al Olimpia , que reafirmó su liderazgo tras vencer 2-1 al Real España en el estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa.
Los goles del encuentro fueron obra de Kevin López y Yustin Arboleda , quienes aseguraron tres puntos vitales para el conjunto merengue, que se mantiene firme en la cima con 34 unidades , a falta de pocas fechas para que finalicen las vueltas regulares.
Con este resultado, el León no solo amplía su ventaja, sino que da un paso importante rumbo a cerrar como líder absoluto del torneo , asegurando así la clasificación directa a las semifinales.
Por su parte, el Marathón continúa en la segunda posición con 30 puntos , luego de su triunfo ante Motagua en el clásico sampedrano del pasado sábado. Los verdolagas mantienen viva la esperanza de pelear por el primer lugar, aunque dependan de un tropiezo del Olimpia.
El Olancho FC , que empató este domingo ante Génesis PN , se mantiene en la tercera posición , con 22 unidades . Muy cerca se ubica el Real España , que tras caer en Tegucigalpa quedó en la cuarta casilla , también con 22 también.
En contraste, el Motagua sigue sin levantar cabeza y se estanca en la sePTIMA posición con apenas 19 unidades , complicando su panorama de cara a la fase final.