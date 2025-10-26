Olimpia se consolida como líder: Tabla de posiciones de la Liga Nacional

Teguciaglpa, Honduras.

La jornada 16 del Torneo Apertura 2025-2026 de la Liga Nacional de Honduras dejó como gran protagonista al Olimpia , que reafirmó su liderazgo tras vencer 2-1 al Real España en el estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa.

Los goles del encuentro fueron obra de Kevin López y Yustin Arboleda , quienes aseguraron tres puntos vitales para el conjunto merengue, que se mantiene firme en la cima con 34 unidades , a falta de pocas fechas para que finalicen las vueltas regulares.

Con este resultado, el León no solo amplía su ventaja, sino que da un paso importante rumbo a cerrar como líder absoluto del torneo , asegurando así la clasificación directa a las semifinales.