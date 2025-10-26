Olancho FC y Génesis PN empatan en un partidazo por la jornada 16

Olancho, Honduras.

Olancho FC y Génesis PN protagonizaron un vibrante empate 2-2 en el estadio Juan Ramón Brevé Vargas, en un duelo cargado de emociones, giros inesperados y goles sobre el cierre. El conjunto olanchano buscaba mantenerse firme en la pelea por los primeros lugares, mientras que los de La Paz llegaban urgidos de puntos para escapar de la parte baja de la tabla.

El primer tiempo mostró a un Olancho FC dominante en la posesión, pero con dificultades para romper la defensa visitante. Sin embargo, el uruguayo Rodrigo de Olivera apareció al minuto 38 para abrir el marcador con una excelente definición dentro del área, cerrando la pinza con la pierna derecha tras una jugada bien elaborada por el costado. Ese tanto reflejó el control de los “potros”, que se fueron al descanso con ventaja mínima.

En la segunda mitad, Génesis PN salió con otro ímpetu y encontró recompensa a su insistencia. Edwin Maldonado, con un derechazo magistral en el minuto 62, empató el encuentro tras un tiro libre que superó la barrera y dejó sin reacción al portero local. El gol devolvió la confianza al equipo visitante, que empezó a presionar en busca de la remontada.