Pastor Roy Santos sobre Libre: “Dios les quitó el poder”

El reconocido líder religioso hondureño, pastor Roy Santos, volvió a encender las redes tras pronunciarse sobre los resultados del reciente proceso electoral.
Fiel a su estilo directo, Santos afirmó que el desenlace de las elecciones no responde únicamente a factores políticos, sino a una intervención espiritual que —según él— definió el rumbo del país.
El líder religioso también aseguró que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien abiertamente pidió el voto por Nasry Asfura del Partido Nacional, fue levantado por Dios.
“Una profecía sigue viva en el ámbito espiritual. Dios levantó al presidente Trump para orientar a Honduras, y hoy se confirma hacia dónde Él está dirigiendo el destino de esta nación.”, expresó el pastor.
El líder religioso también lanzó una seria advertencia a sectores del oficialismo, en medio de las denuncias públicas por presuntas irregularidades en el conteo de votos y en las negociaciones postelectorales.
“Hay quienes están negociando en lo oscuro para imponer diputados que el pueblo no eligió. Pero no lo van a lograr. Todo aquel que intente forzar algo, se encontrará con la mano de Dios.”, aseguró.
En su intervención, Santos criticó duramente la manera en que —según él— se ha gestionado el poder desde el gobierno actual, señalando que parte de los resultados electorales responde al desgaste interno del partido Libre.
“Eso evidencia lo que el pueblo ya sabe: muchos no ganaron por mérito, sino por imposición. Libre se está destruyendo solo. Cada acción que toma lo aleja más de cualquier posibilidad futura de gobernar.”, afirmó.
El pastor también insistió en que la derrota del oficialismo no fue producto únicamente de decisiones ciudadanas, sino de un dictamen espiritual.
“El actual gobierno perdió las elecciones por la voluntad de Dios. El verdadero hijo de Dios no puede respaldar ideologías que promueven aborto, agendas contrarias a la familia y prácticas espirituales oscuras. Honduras es un país de fe, y esta elección lo demostró.”
Finalmente, Santos resumió su postura con una frase que se viralizó rápidamente en redes sociales: “Dios les quitó el poder.”
Las declaraciones del pastor Roy Santos se suman al ambiente de tensión postelectoral que vive el país, donde líderes políticos, religiosos y sociales continúan reaccionando a los resultados mientras se desarrollan los procesos oficiales de verificación y escrutinio.